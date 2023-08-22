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  • Генич рассказал о конфликте Федотова с игроком ЦСКА: «Точка невозврата пройдена»

Генич рассказал о конфликте Федотова с игроком ЦСКА: «Точка невозврата пройдена»

22 августа 2023, 12:55
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о конфликте главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с полузащитником Хорхе Карраскалем.

«Рост числа переходов легионеров внутри лиги – понятный тренд. Легионеры внутри РПЛ показали понятный уровень, и за них готовы переплачивать, потому что понимают, что этот трансфер легче провернуть.

Не нужно работать с агентами и родственниками, устраивать им экскурсии, не нужно переживать по поводу перевода денег, это ведь реально сложно. А тут – практичный подход: ты продал Захаряна за хорошие деньги, тебе нужна качественная альтернатива. Карраскаль – отличный вариант для «Динамо».

Думаю, Личка будет спокойнее реагировать на выкрутасы Карраскаля, он умеет находить подход к латиноамериканцам. У Федотова в ЦСКА все жестко: не отрабатываешь в обороне – сидишь на скамейке.

Возможно, ЦСКА пожалеет после этого трансфера, но что поделаешь, если Хорхе не хочет играть за армейцев? Есть конфликт между тренером и игроком, точка невозврата пройдена. Продажа вполне закономерна, не держать же его рядом с командой и платить просто так, тут хотя бы деньги получат, – сказал Генич.

  • ЦСКА и «Динамо» договорились о трансфере Карраскаля.
  • Сумма сделки составит 5,5 миллиона евро + бонусы за различные достижения.
  • Атакующий полузащитник пройдет медосмотр для нового клуба не позднее среды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карраскаль Хорхе Федотов Владимир
Комментарии (3)
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Давид59
1692772941
В конце сезона посмотрим, прав, ли Федотов. Отрабатывать всем в обороне это хорошо при длинной скамейке.
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Январь 59
1692775902
Тренер- прежде всего должен быть психологом, а не самодуром. Если тренер говорит:"Я сказал" то это не тренер. Объясни и расскажи почему так и никак иначе.
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alefreddy
1693124301
так всех можно разбазарить
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