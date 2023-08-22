Генич рассказал о конфликте Федотова с игроком ЦСКА: «Точка невозврата пройдена»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о конфликте главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с полузащитником Хорхе Карраскалем.
«Рост числа переходов легионеров внутри лиги – понятный тренд. Легионеры внутри РПЛ показали понятный уровень, и за них готовы переплачивать, потому что понимают, что этот трансфер легче провернуть.
Не нужно работать с агентами и родственниками, устраивать им экскурсии, не нужно переживать по поводу перевода денег, это ведь реально сложно. А тут – практичный подход: ты продал Захаряна за хорошие деньги, тебе нужна качественная альтернатива. Карраскаль – отличный вариант для «Динамо».
Думаю, Личка будет спокойнее реагировать на выкрутасы Карраскаля, он умеет находить подход к латиноамериканцам. У Федотова в ЦСКА все жестко: не отрабатываешь в обороне – сидишь на скамейке.
Возможно, ЦСКА пожалеет после этого трансфера, но что поделаешь, если Хорхе не хочет играть за армейцев? Есть конфликт между тренером и игроком, точка невозврата пройдена. Продажа вполне закономерна, не держать же его рядом с командой и платить просто так, тут хотя бы деньги получат, – сказал Генич.
- ЦСКА и «Динамо» договорились о трансфере Карраскаля.
- Сумма сделки составит 5,5 миллиона евро + бонусы за различные достижения.
- Атакующий полузащитник пройдет медосмотр для нового клуба не позднее среды.
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