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    • Генич рассказал о конфликте Федотова с игроком ЦСКА: «Точка невозврата пройдена»

    Генич рассказал о конфликте Федотова с игроком ЦСКА: «Точка невозврата пройдена»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о конфликте главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с полузащитником Хорхе Карраскалем.

    «Рост числа переходов легионеров внутри лиги – понятный тренд. Легионеры внутри РПЛ показали понятный уровень, и за них готовы переплачивать, потому что понимают, что этот трансфер легче провернуть.

    Не нужно работать с агентами и родственниками, устраивать им экскурсии, не нужно переживать по поводу перевода денег, это ведь реально сложно. А тут – практичный подход: ты продал Захаряна за хорошие деньги, тебе нужна качественная альтернатива. Карраскаль – отличный вариант для «Динамо».

    Думаю, Личка будет спокойнее реагировать на выкрутасы Карраскаля, он умеет находить подход к латиноамериканцам. У Федотова в ЦСКА все жестко: не отрабатываешь в обороне – сидишь на скамейке.

    Возможно, ЦСКА пожалеет после этого трансфера, но что поделаешь, если Хорхе не хочет играть за армейцев? Есть конфликт между тренером и игроком, точка невозврата пройдена. Продажа вполне закономерна, не держать же его рядом с командой и платить просто так, тут хотя бы деньги получат, – сказал Генич.

    • ЦСКА и «Динамо» договорились о трансфере Карраскаля.
    • Сумма сделки составит 5,5 миллиона евро + бонусы за различные достижения.
    • Атакующий полузащитник пройдет медосмотр для нового клуба не позднее среды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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