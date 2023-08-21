Ещенко прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

У него что, своего мнения нет? Про то, что считает тренер спросим у него. Экс игрок вполне может высказаться. Если он , конечно, не работает в штабе команды.
Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру московской команды в матче с «Зенитом».
«Игра интересная. «Спартаку» надо играть более надeжно в защите. «Спартаку» не хватило агрессии, которая была в конце матча.
«Спартак» вышел неоптимальным составом? Это решает тренер. Тренер определяет, кто на сегодняшний день лучше, поэтому у него надо спрашивать», – сказал Ещенко.
- «Зенит» победил со счетом 3:1.
- Петербуржцы по итогам 5-го тура обошли «Спартак» в таблице РПЛ.