Ещенко прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру московской команды в матче с «Зенитом».

«Игра интересная. «Спартаку» надо играть более надeжно в защите. «Спартаку» не хватило агрессии, которая была в конце матча.

«Спартак» вышел неоптимальным составом? Это решает тренер. Тренер определяет, кто на сегодняшний день лучше, поэтому у него надо спрашивать», – сказал Ещенко.