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    Ещенко прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

    Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру московской команды в матче с «Зенитом».

    «Игра интересная. «Спартаку» надо играть более надeжно в защите. «Спартаку» не хватило агрессии, которая была в конце матча.

    «Спартак» вышел неоптимальным составом? Это решает тренер. Тренер определяет, кто на сегодняшний день лучше, поэтому у него надо спрашивать», – сказал Ещенко.

    • «Зенит» победил со счетом 3:1.
    • Петербуржцы по итогам 5-го тура обошли «Спартак» в таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6729

      Давид59 1 час назад

      У него что, своего мнения нет? Про то, что считает тренер спросим у него. Экс игрок вполне может высказаться. Если он , конечно, не работает в штабе команды.

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      Рейтинг: +21419

      Cleaner > Давид59 48 минут назад

      Ну не захотел Ещенко сказать прямо, что игроки Спартака не того уровня, чтобы тягаться даже с командами уровня Зенита.

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      Рейтинг: +3729

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Свалил всё на рыжего физрука, которого скоро как и многих попрут из Спартака ссаными тряпками. Гыгыгы

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