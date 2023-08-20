Карпин прокомментировал трансфер Захаряна в свой бывший клуб

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Карпин ранее выступал за басков.

Баски заплатили 12 миллионов евро.

Захарян будет играть под 12-м номером.

«Сосьедад» выступит в Лиге чемпионов.

«Удачи Захаряну. Для нашего футбола это хороший шаг. Главное, чтобы он сумел его использовать. Нужно будет еще выигрывать конкуренцию, всe не так просто», – сказал Карпин.

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