Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. «Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» (1:1), Миранчук забил на 98-й

    РПЛ. «Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» (1:1), Миранчук забил на 98-й

    «Краснодар» в пятом туре РПЛ упустил победу над «Локомотивом». Единственный гол хозяев забил Ильзат Ахметов.

    У «Локомотива» на 98-й минуте отличился Алексей Миранчук.

    В первом тайме у хозяев пенальти не реализовал Эдуард Сперцян.

    Краснодарцы лидируют в таблице. «Локомотив» занимает десятую строчку.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ахметов, 47; 1:1 – Миранчук, 90+8.

    Незабитые пенальти: Сперцян, 22 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Смотреть обзор матча

    Новости по теме
    Дзюба послал комментатора «Матч ТВ» во время игры «Краснодар» – «Локо» 1
    Обзор матча «Сочи» – «Ростов»: голы и лучшие моменты (видео) 2
    РПЛ. «Сочи» разгромил «Ростов» (4:0), у Крамарича дубль 29
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:33
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2477

      Январь 59 43 минуты назад

      По всем показателям Краснодар не наиграл на победу. Пенальти нужно забивать, а на последних минутах выносить мячь подальше , за центр поля. Упущенная победа - потерянные два очка дома. Кади пока что слабоват, а новенький защитник слабенький.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102325

      zigbert 1 час назад

      Локомотив таким образом спасается от поражения второй раз. Все произошло на последних секундах. Для Краснодара это упущенная победа.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6364

      ySS 1 час назад

      Ничего не предвещало, но...
      Сами виноваты, выигрышный матч свелся к ничьей.
      Локомотив можно поздравить с таким результатом

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      Bez Imeni > ySS 1 час назад

      Локо так же и от КС отскочил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8136

      Томик 1 час назад

      На девяносто восьмой минуте....Да уж. Хотя нет уж, круче Литвинова не исполнили ещё пока. Я этому имениннику долго не прощу такой херни. Калиниченко, помнится, нам победу с конями просрал. А потом делал вид, что футболист. Но этот... Чьёрт побьери, тут же про "Краснодар" и "Локомотив". Ну да, странно, что ничья случилась в таком матче. Забивать надо было.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23966

      Persona_non_Grata > Томик 46 минут назад

      "На девяносто восьмой минуте" - Ну если бы так отскочил Спартак, можешь представить сколько бы вони было бы !!! ((( Впрочем, мне кажется у меня дежавю )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8136

      Томик > Persona_non_Grata 27 минут назад

      Да делать нечего, представлять такое. Уже столько всякого прочитал и выслушал, что ничем не удивить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23966

      Persona_non_Grata > Томик 17 минут назад

      Завидую твоему хладнокровию и способности смотреть сквозь пальцы - меня периодически, да чего там - часто "пробивает" ((, НУ НЕ МОГУ "ПРОЙТИ МИМО" )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      Bez Imeni 1 час назад

      Хочу что бы Краснодар выиграл !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      Bez Imeni 1 час назад

      Чемпионат будет бомба!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7215

      sochi-2013 1 час назад

      Ай, СЕЛЬПО, разочаровали! Хоть Сочи радует.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      Bez Imeni > sochi-2013 1 час назад

      СЕЛЬПО не тянет с молодёжью,Валере сложно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68766

      portero > sochi-2013 1 час назад

      Не фартило однако, но до этого фартило....
      Боржац криво выбил и получили голевой аут, а ведь сук , свеженький игрок....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7215

      sochi-2013 > portero 1 час назад

      За "премиальными" вышел!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7215

      sochi-2013 > Bez Imeni 1 час назад

      )) это я так Краснодар называю. Те колхоз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Cubinec1989 1 час назад

      не забитый пенальти, крестовина, лютое владение мячом, такое количество ударов в створ и в сторону ворот вообще...надеюсь это был самый дико нефартовый матч. Ну и есть вопросы к игрокам, надеюсь тренер пояснит ребятам что и как и все сделают правильные выводы. Локо с ничьей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27194

      slavutiq70 1 час назад

      Начало чемпионата интересное . на верху тесно .. не знаю как дальше будет ....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2234

      evgevg13 > slavutiq70 1 час назад

      дальше- как в кольцевых гонках. после первого круга таблицу перевернут верх тормашками и начнётся битва за чемпионство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2234

      evgevg13 1 час назад

      **** комментаторская. Откровенно болел за Локо. Весь второй тайм поминутно считал, сколько осталось жд времени для того,чтобы отыграться. Противно было слушать. Ну а по игре-всё закономерно. Не забиваешь ты- забивают тебе. Зря Краснодар отдал инициативу, зря. Расплата наступила на последней секунде...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2726

      Болотоход > evgevg13 1 час назад

      Без звука давно смотрю наших чудо комментаторов! Уже привык.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 