По всем показателям Краснодар не наиграл на победу. Пенальти нужно забивать, а на последних минутах выносить мячь подальше , за центр поля. Упущенная победа - потерянные два очка дома. Кади пока что слабоват, а новенький защитник слабенький.
«Краснодар» в пятом туре РПЛ упустил победу над «Локомотивом». Единственный гол хозяев забил Ильзат Ахметов.
У «Локомотива» на 98-й минуте отличился Алексей Миранчук.
В первом тайме у хозяев пенальти не реализовал Эдуард Сперцян.
Краснодарцы лидируют в таблице. «Локомотив» занимает десятую строчку.
Россия. РПЛ. 5-й тур
Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Ахметов, 47; 1:1 – Миранчук, 90+8.
Незабитые пенальти: Сперцян, 22 – нет.