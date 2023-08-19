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    Петржела сделал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела допускает, что петербургская команда не выиграет у «Спартака» в Москве.

    «Нас ждет интересный матч двух сильных команд. Думаю, что шансы на победу абсолютно равные.

    «Зенит» сейчас находится в плохом состоянии, они до сих пор не могут найти свою игру. Думаю, «Спартак» может воспользоваться этим.

    В Москве никогда не бывает просто, игры получаются огненными. Скорее всего, эта встреча закончится вничью», – сказал Петржела.

    • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 20 августа.
    • Начало – в 19:30 мск.
    • Москвичи идут на 4-м месте в таблице РПЛ, петербуржцы – на 8-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5926

      fakeid 1 час назад

      я бы не рискнул ставить на зенит в этом матче, т.к. от потери малкома и кузяева ещё не пришли в себя. но в который раз напишу про знаменательный факт: спартак сперва провёл 3 игры с оренбургом всего-лишь, да с двумя командами из фнл (балтика, рубин). от всех пропустили. потом пропустили 4 гола от пари, затем трёшку от урала.

      логично, что от зенита тоже должны пропустить, раз такое дело. с другой стороны, дезеувы могут настроиться конкретно на эту игру и выдать что-то неплохое. как знать.

      0
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      Рейтинг: +8172

      BarStep 2 часа назад

      Буду ссать против ветра))
      Поставлюка я сегодня на Зенит!

      Ведь Зенит лучший клуб страны!
      Да, хряки?!

      1
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      Рейтинг: +4271

      raritet 2 часа назад

      Да, можно согласиться с паном. Команда в разброде. Если удасться зацепиться за ничейку уже будет неплохо.

      0
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      Рейтинг: +19042

      paracetamol 2 часа назад

      Все эти ставки Петержелы мы уже проходили. Он всю зарплату Зенита спустил в питерских казино. Даже Вовка быстров удачливее был. Так что не надо!

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      Рейтинг: +5752

      neim 2 часа назад

      Думаю, что на данный момент Спартак более мотивирован на победу, чем Зенит. Да и игра в Москве. По этому победа Спартака наиболее вероятна.

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