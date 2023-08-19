Петржела сделал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела допускает, что петербургская команда не выиграет у «Спартака» в Москве.

«Нас ждет интересный матч двух сильных команд. Думаю, что шансы на победу абсолютно равные.

«Зенит» сейчас находится в плохом состоянии, они до сих пор не могут найти свою игру. Думаю, «Спартак» может воспользоваться этим.

В Москве никогда не бывает просто, игры получаются огненными. Скорее всего, эта встреча закончится вничью», – сказал Петржела.