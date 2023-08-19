Петржела сделал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

я бы не рискнул ставить на зенит в этом матче, т.к. от потери малкома и кузяева ещё не пришли в себя. но в который раз напишу про знаменательный факт: спартак сперва провёл 3 игры с оренбургом всего-лишь, да с двумя командами из фнл (балтика, рубин). от всех пропустили. потом пропустили 4 гола от пари, затем трёшку от урала.
логично, что от зенита тоже должны пропустить, раз такое дело. с другой стороны, дезеувы могут настроиться конкретно на эту игру и выдать что-то неплохое. как знать.
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела допускает, что петербургская команда не выиграет у «Спартака» в Москве.
«Нас ждет интересный матч двух сильных команд. Думаю, что шансы на победу абсолютно равные.
«Зенит» сейчас находится в плохом состоянии, они до сих пор не могут найти свою игру. Думаю, «Спартак» может воспользоваться этим.
В Москве никогда не бывает просто, игры получаются огненными. Скорее всего, эта встреча закончится вничью», – сказал Петржела.