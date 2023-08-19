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    39-летний Ещенко: «Есть мысли возобновить карьеру»

    Экс-спартаковец Андрей Ещенко допускает свое возвращение в профессиональный футбол в качестве игрока.

    «Иногда жалел, что закончил карьеру. И сейчас есть мысли возобновить. Я хорошо себя чувствую: тренируюсь и играю. Нахожусь в приличной форме, хорошо себя нагружаю.

    Учитывая сегодняшний уровень футбола, конечно, ещe можно было бы где-то поиграть. Правда, не хотелось бы ездить в какие-то далeкие города, где есть вопросы с финансированием», – сказал Ещенко.

    • Ещенко закончил карьеру в 2022 году.
    • В феврале ему исполнится 40 лет.
    • Сейчас бывший защитник занимает должность руководителя программы развития молодежного футбола в «Кубани».

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    Источник: «Чемпионат»

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