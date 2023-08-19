39-летний Ещенко: «Есть мысли возобновить карьеру»

Экс-спартаковец Андрей Ещенко допускает свое возвращение в профессиональный футбол в качестве игрока.

«Иногда жалел, что закончил карьеру. И сейчас есть мысли возобновить. Я хорошо себя чувствую: тренируюсь и играю. Нахожусь в приличной форме, хорошо себя нагружаю.

Учитывая сегодняшний уровень футбола, конечно, ещe можно было бы где-то поиграть. Правда, не хотелось бы ездить в какие-то далeкие города, где есть вопросы с финансированием», – сказал Ещенко.