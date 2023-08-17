«Рубин» сделал заявление о будущем Рахимова

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба прокомментировал новость о возможном увольнении Рашида Рахимова.

«Рубин» в штатном режиме готовится к важному матчу с «Крыльями Советов» и накануне игры были слухи, что якобы нашему тренеру дали два матча на исправление ситуации.

Эта информация не соответствует действительности, клуб доверяет главному тренеру, Рашиду Маматкуловичу, которому во время общения с руководством никогда не ставили ультиматумы.

Что касается информации о переговорах со Станиславом Черчесовым, то вчера Станислав Саламович сам все прекрасно разъяснил и четко дал понять, что никаких контактов у клуба и тренера не было. Могу лишь добавить, что подобные публикации вызывают недоумение.

При этом мы понимаем, что последние результаты команды создают почву для различных слухов и дезинформации. Все в клубе нацелены на то, чтобы исправить текущую ситуацию», – сказал Дзюба.

«Рубин» идет на 14-м месте в РПЛ.

Команда набрала 2 очка в 4 турах.

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