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    «Рубин» сделал заявление о будущем Рахимова

    Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба прокомментировал новость о возможном увольнении Рашида Рахимова.

    «Рубин» в штатном режиме готовится к важному матчу с «Крыльями Советов» и накануне игры были слухи, что якобы нашему тренеру дали два матча на исправление ситуации.

    Эта информация не соответствует действительности, клуб доверяет главному тренеру, Рашиду Маматкуловичу, которому во время общения с руководством никогда не ставили ультиматумы.

    Что касается информации о переговорах со Станиславом Черчесовым, то вчера Станислав Саламович сам все прекрасно разъяснил и четко дал понять, что никаких контактов у клуба и тренера не было. Могу лишь добавить, что подобные публикации вызывают недоумение.

    При этом мы понимаем, что последние результаты команды создают почву для различных слухов и дезинформации. Все в клубе нацелены на то, чтобы исправить текущую ситуацию», – сказал Дзюба.

    • «Рубин» идет на 14-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 2 очка в 4 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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