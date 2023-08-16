Агент Тимур Гурцкая рассказал, почему переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» затягивается.

«Вы, наверное, прочли. Уже многие издательства написали, что трансфер Захаряна срывается из-за того, что «Динамо» отказывается платить комиссию агентам игрока.

Давайте внесем маленькую поправку. Была договоренность, что «Динамо» будет платить комиссию, если сумма трансфера будет в районе 25 миллионов евро. И только с этой суммы будет заплачена комиссия.

Сегодня сумма гораздо меньше – в районе 12 миллионов. Соответственно, «Динамо» не хочет платить комиссию с 12 миллионов. Поэтому пока есть какая-то загвоздка.

Арсен, скорее всего, проведет матч с ЦСКА в составе «Динамо». Будем ждать развязки, кто победит – агенты или клуб», – заявил Гурцкая в телеграм-канале «Это футбол, брат».