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    • «Будем ждать, кто победит – агенты или «Динамо»: новые подробности перехода Захаряна в «Сосьедад»

    «Будем ждать, кто победит – агенты или «Динамо»: новые подробности перехода Захаряна в «Сосьедад»

    Агент Тимур Гурцкая рассказал, почему переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» затягивается.

    «Вы, наверное, прочли. Уже многие издательства написали, что трансфер Захаряна срывается из-за того, что «Динамо» отказывается платить комиссию агентам игрока.

    Давайте внесем маленькую поправку. Была договоренность, что «Динамо» будет платить комиссию, если сумма трансфера будет в районе 25 миллионов евро. И только с этой суммы будет заплачена комиссия.

    Сегодня сумма гораздо меньше – в районе 12 миллионов. Соответственно, «Динамо» не хочет платить комиссию с 12 миллионов. Поэтому пока есть какая-то загвоздка.

    Арсен, скорее всего, проведет матч с ЦСКА в составе «Динамо». Будем ждать развязки, кто победит – агенты или клуб», – заявил Гурцкая в телеграм-канале «Это футбол, брат».

    • Захарян вернулся к тренировкам с «Динамо».
    • Сообщалось, что Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1420

      rac531 45 секунд назад

      Зато Захарян теперь повысил свои знания в герграфии.
      Забавный пацанчик - уже год куда-то переходит))))
      Чудик, оставайся в Динамо, ибо ты никому не нужен))))

      0
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      Рейтинг: +3853

      acor94 27 минут назад

      Я бы уволил таких агентов на месте игрока.

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      Рейтинг: +881

      АКМ-74У 56 минут назад

      Трансфер сорвется, все останутся при своих, Захарян выразит большое спасибо агентам...

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