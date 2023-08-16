Захарян вернулся к тренировкам с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вернулся к тренировкам с московским клубом.
«Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА.
У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе», – сообщила пресс-служба «Динамо».
- Сообщалось, что Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
- Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
- У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.
Источник: «Чемпионат»