Захарян вернулся к тренировкам с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вернулся к тренировкам с московским клубом.

«Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА.

У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе», – сообщила пресс-служба «Динамо».