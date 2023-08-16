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    Захарян вернулся к тренировкам с «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вернулся к тренировкам с московским клубом.

    «Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА.

    У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе», – сообщила пресс-служба «Динамо».

    • Сообщалось, что Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1743

      vmonomah17 3 часа назад

      Мда... Чувствую теперь Арсенчик в Динамо окончательно затухнет.

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