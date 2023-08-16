Агенты выбивают у «Динамо» комиссию за переход Захаряна в «Сосьедад»: трансфер под угрозой срыва

Переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» может сорваться из-за требований агентов футболиста.

По информации Metaratings, представители игрока заявили руководству «Динамо», что Захарян может договориться с «Сосьедадом» или другим клубом зимой или следующим летом, если их требования по комиссии за трансфер не будут удовлетворены.

За полгода до конца контракта (лето 2024 года) Захарян сможет вести переговоры с другими клубами без разрешения «Динамо», а следующим летом он может бесплатно уйти из московской команды.