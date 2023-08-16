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    • Агенты выбивают у «Динамо» комиссию за переход Захаряна в «Сосьедад»: трансфер под угрозой срыва

    Агенты выбивают у «Динамо» комиссию за переход Захаряна в «Сосьедад»: трансфер под угрозой срыва

    Переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» может сорваться из-за требований агентов футболиста.

    По информации Metaratings, представители игрока заявили руководству «Динамо», что Захарян может договориться с «Сосьедадом» или другим клубом зимой или следующим летом, если их требования по комиссии за трансфер не будут удовлетворены.

    За полгода до конца контракта (лето 2024 года) Захарян сможет вести переговоры с другими клубами без разрешения «Динамо», а следующим летом он может бесплатно уйти из московской команды.

    • Захарян вернулся к тренировкам с «Динамо».
    • Сообщалось, что Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +651

      НикКин 1 час назад

      Агенты это самые главные враги всего футбола гнать их пора на заводы работать

      1
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      Рейтинг: +68736

      portero 1 час назад

      Жадность сгубит фраеров....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      BoevStas1 1 час назад

      В дубль его!!!Мбаппе Хренов, столько делов,было бы из за кого.

      2
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      Рейтинг: +3853

      acor94 1 час назад

      Надеюсь армяне останутся с носом. Комиссию должен платить Реал, как покупающая сторона, но никак не динамо.

      1
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