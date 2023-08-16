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    • В «Динамо» прокомментировали проблемы с переходом Захаряна в «Сосьедад»

    В «Динамо» прокомментировали проблемы с переходом Захаряна в «Сосьедад»

    В «Динамо» отреагировали на информацию о том, что в переговорах полузащитника Арсена Захаряна с «Сосьедадом» возникли проблемы.

    «Отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реалом Сосьедад» полностью согласованы.

    Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

    • Захарян вернулся к тренировкам с «Динамо».
    • Сообщалось, что Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1743

      vmonomah17 2 часа назад

      Значит по контракту не договорились или медосмотр завалил

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