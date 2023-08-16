В «Динамо» прокомментировали проблемы с переходом Захаряна в «Сосьедад»

В «Динамо» отреагировали на информацию о том, что в переговорах полузащитника Арсена Захаряна с «Сосьедадом» возникли проблемы.
«Отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реалом Сосьедад» полностью согласованы.
Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», – сообщили в пресс-службе «Динамо».
- Захарян вернулся к тренировкам с «Динамо».
- Сообщалось, что Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
- Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
Источник: «Чемпионат»