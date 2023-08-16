В «Динамо» прокомментировали проблемы с переходом Захаряна в «Сосьедад»

В «Динамо» отреагировали на информацию о том, что в переговорах полузащитника Арсена Захаряна с «Сосьедадом» возникли проблемы.

«Отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реалом Сосьедад» полностью согласованы.

Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», – сообщили в пресс-службе «Динамо».