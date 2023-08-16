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  • «Арсена реально прокляли»: в переговорах Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы

«Арсена реально прокляли»: в переговорах Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы

16 августа 2023, 13:07
1

В переговорах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и «Реал Сосьедада» возникли проблемы на финальной стадии.

«Давно не писал инсайд с такой болью и тревогой. По моей информации, Арсен Захарян, который должен был на днях пройти медосмотр для «Реала Сосьедад», до сих пор в Москве.

На финальной стадии переговоров возник затык, причины которого мне пока неизвестны. Не исключен даже вариант, что Арсен сегодня проведeт тренировку с «Динамо».

Я давно так не хотел ошибиться. Надеюсь, что в итоге всe порешают, иначе я поверю, что Арсена реально прокляли», – написал в телеграме журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

  • Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
  • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
  • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Динамо Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (1)
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Fialet
1692204494
Опять таки, ржунимагу.
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