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    • «Арсена реально прокляли»: в переговорах Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы

    «Арсена реально прокляли»: в переговорах Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы

    В переговорах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и «Реал Сосьедада» возникли проблемы на финальной стадии.

    «Давно не писал инсайд с такой болью и тревогой. По моей информации, Арсен Захарян, который должен был на днях пройти медосмотр для «Реала Сосьедад», до сих пор в Москве.

    На финальной стадии переговоров возник затык, причины которого мне пока неизвестны. Не исключен даже вариант, что Арсен сегодня проведeт тренировку с «Динамо».

    Я давно так не хотел ошибиться. Надеюсь, что в итоге всe порешают, иначе я поверю, что Арсена реально прокляли», – написал в телеграме журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

    • Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Сегодня, 13:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1397

      mama1991 4 часа назад

      Его прокляли низким уровнем игры. Никому он не нужен. Знаю от первых лиц, никакого сосьедада нет, это фейк

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