Сбежавшему из «Динамо» Вареле сломали нос в драке на тренировке «Фламенго»

Бывший защитник «Динамо» Гильермо Варела серьезно пострадал на тренировке «Фламенго».
Уругваец подрался с одноклубником Жерсоном прямо во время занятия. По информации Globo, Варела получил тяжелые травмы, в том числе перелом носа.
Конфликт начался после фола Жерсона на Вареле. Экс-динамовец в ответ накричал на партнера и попытался его ударить, но тот увернулся и ответил несколькими ударами.
- Варела прошлым летом тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
- Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.
- Зимой он перешел во «Фламенго» как свободный агент.
Источник: Globo