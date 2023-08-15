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    • Сбежавшему из «Динамо» Вареле сломали нос в драке на тренировке «Фламенго»

    Сбежавшему из «Динамо» Вареле сломали нос в драке на тренировке «Фламенго»

    Бывший защитник «Динамо» Гильермо Варела серьезно пострадал на тренировке «Фламенго».

    Уругваец подрался с одноклубником Жерсоном прямо во время занятия. По информации Globo, Варела получил тяжелые травмы, в том числе перелом носа.

    Конфликт начался после фола Жерсона на Вареле. Экс-динамовец в ответ накричал на партнера и попытался его ударить, но тот увернулся и ответил несколькими ударами.

    • Варела прошлым летом тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.
    • Зимой он перешел во «Фламенго» как свободный агент.

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    Источник: Globo

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    Сегодня, 21:59
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