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  • Сбежавшему из «Динамо» Вареле сломали нос в драке на тренировке «Фламенго»

Сбежавшему из «Динамо» Вареле сломали нос в драке на тренировке «Фламенго»

15 августа 2023, 21:59
7

Бывший защитник «Динамо» Гильермо Варела серьезно пострадал на тренировке «Фламенго».

Уругваец подрался с одноклубником Жерсоном прямо во время занятия. По информации Globo, Варела получил тяжелые травмы, в том числе перелом носа.

Конфликт начался после фола Жерсона на Вареле. Экс-динамовец в ответ накричал на партнера и попытался его ударить, но тот увернулся и ответил несколькими ударами.

  • Варела прошлым летом тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
  • Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.
  • Зимой он перешел во «Фламенго» как свободный агент.

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Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Динамо Варела Гильермо
Комментарии (7)
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Таврида
1692127687
#ментывсёкупили)
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Сержтир
1692129538
Кулак Динамо достал его в Бразилии.
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То ли ещё будет
1692149424
Молодцы динамовцы. Классно работают.
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Эном айс
1692154037
Жермон работал "под прикрытием"..
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evgevg13
1692159261
Ну нос. так нос. Мозги там давно сломаны. Хотя.. лучше бы это была нога.
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яцык
1692177090
Так и надо ему
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