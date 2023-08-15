Сбежавшему из «Динамо» Вареле сломали нос в драке на тренировке «Фламенго»

Бывший защитник «Динамо» Гильермо Варела серьезно пострадал на тренировке «Фламенго».

Уругваец подрался с одноклубником Жерсоном прямо во время занятия. По информации Globo, Варела получил тяжелые травмы, в том числе перелом носа.

Конфликт начался после фола Жерсона на Вареле. Экс-динамовец в ответ накричал на партнера и попытался его ударить, но тот увернулся и ответил несколькими ударами.