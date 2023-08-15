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    Гаджиев назвал преимущества Первой лиги над РПЛ

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил РПЛ и Первую лигу.

    «В Первой лиге выше интрига, больше борьбы и конкуренции. Много равных команд, в отличие от РПЛ. В Первой лиге нет проходных матчей. Мастерство, конечно, ниже, но все компенсируется борьбой и движением.

    И у нас нет Fan ID. У нас стадион небольшой и заполняется на 80-90 процентов», – сказал Гаджиев.

    • Махачкалинское «Динамо» идет на 9-м месте в Первой лиге.
    • Команду тренирует Курбан Бердыев.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68732

      portero 3 часа назад

      Преимущество единственное, нет фан уйди!!!!!

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