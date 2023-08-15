Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Чалов рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы бороться за чемпионство

    Чалов рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы бороться за чемпионство

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что клубу нужно усилить состав, чтобы бороться за чемпионство.

    «Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», – сказал Чалов.

    • ЦСКА занимает третье место в РПЛ после 4-х туров.
    • В прошлом сезоне клуб взял серебро.

    Новости по теме
    Чалов ответил, можно ли считать Фернандеса легендой ЦСКА после перехода в «Зенит» 8
    Чалов рассказал, обижает ли его прозвище Пеналду
    Чалов прокомментировал переход Захаряна в «Сосьедад»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:22
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4644

      Snek 9 часов назад

      Я думаю надо ещё Мендеса продать, тогда точно станем чемпионами.
      Ну Баха и Караскаль понятно, что уже почти проданы, оба уже даже не играют, в новый клуб собираются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5881

      fakeid 9 часов назад

      ждём повышения цен на ̶г̶а̶з̶,̶ ̶б̶е̶н̶з̶и̶н̶ электроэнергию, значит.
      традиционный такой тарасофский коммент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +937

      O-kolesov 10 часов назад

      Дык, наверно, Федотов и без Чалова знает, что нужно сделать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 