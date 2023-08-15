Чалов рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы бороться за чемпионство

Я думаю надо ещё Мендеса продать, тогда точно станем чемпионами.
Ну Баха и Караскаль понятно, что уже почти проданы, оба уже даже не играют, в новый клуб собираются.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что клубу нужно усилить состав, чтобы бороться за чемпионство.
«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», – сказал Чалов.
- ЦСКА занимает третье место в РПЛ после 4-х туров.
- В прошлом сезоне клуб взял серебро.