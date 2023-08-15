Чалов рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы бороться за чемпионство

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что клубу нужно усилить состав, чтобы бороться за чемпионство.

«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», – сказал Чалов.