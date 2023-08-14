Илья Ковальчук – о «Зените»: «Уже не тот»

Хоккеист Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Команды сыграют 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».

– Вы ходите на матчи РПЛ? Через неделю нас ждет блокбастер «Спартак» – «Зенит».

– Очень интересно смотреть российскую лигу, и как раз в пятницу я смотрел матч «Урал» – «Спартак». Мы потренировались, прихожу – спартаковцы ведут со счетом 2:1. Пошел в баню, возвращаюсь – уже 2:3. Думаю: «Ничего себе, как интересно играют ребята» Но на самом деле, на «Спартак» сейчас приятно смотреть. Нас ждет хороший матч, тем более «Зенит» сейчас тоже нуждается в очках. Я думаю, это будет интересная игра.

– Есть ли шанс у «Спартака» зацепить «Зенит»? Вроде хорошо идут красно-белые, но потом не хватает стабильности, Соболев показывает какие-то жесты, когда идет борьба за медали.

– Слушайте, это же эмоции. Мне, например, больше эмоциональные футболисты нравятся, а не амебы в бутсах. Дай бог, чтобы была яркая игра, много голов. Потому что «Зенит» уже не совсем тот. Ушли Малком, другие ребята, которые делали результат. Так что взять очки у «Спартака» будет не так просто.