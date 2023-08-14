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    Илья Ковальчук – о «Зените»: «Уже не тот»

    Хоккеист Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    Команды сыграют 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    – Вы ходите на матчи РПЛ? Через неделю нас ждет блокбастер «Спартак»«Зенит».

    – Очень интересно смотреть российскую лигу, и как раз в пятницу я смотрел матч «Урал» – «Спартак». Мы потренировались, прихожу – спартаковцы ведут со счетом 2:1. Пошел в баню, возвращаюсь – уже 2:3. Думаю: «Ничего себе, как интересно играют ребята» Но на самом деле, на «Спартак» сейчас приятно смотреть. Нас ждет хороший матч, тем более «Зенит» сейчас тоже нуждается в очках. Я думаю, это будет интересная игра.

    – Есть ли шанс у «Спартака» зацепить «Зенит»? Вроде хорошо идут красно-белые, но потом не хватает стабильности, Соболев показывает какие-то жесты, когда идет борьба за медали.

    – Слушайте, это же эмоции. Мне, например, больше эмоциональные футболисты нравятся, а не амебы в бутсах. Дай бог, чтобы была яркая игра, много голов. Потому что «Зенит» уже не совсем тот. Ушли Малком, другие ребята, которые делали результат. Так что взять очки у «Спартака» будет не так просто.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13066

      Вомбат 4 часа назад

      Слишком долго видимо Кови парился, раз не заметил, что на игру Спартака в матче с Уралом смотреть было далеко не так приятно, как во всех предыдущих матчах сезона. А про соотношение сил пока действительно судить рано. У Спартака явно проблемы с психологией, а у Зенита развалилась прежняя игра. Однако новая вполне может появиться и уже скоро. Да и ЦСКА с Краснодаром нынче хороши. Будет что посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +1423

      SLADE2019 5 часов назад

      То, что нападающий, да и любой игрок не амеба в бутсах, они должны игрой доказывать, а не тупорылыми жестами. А по сути парацетамол прав - весной видно будет. Да и в ближайшей игре некоторые вопросы получат ответы.

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      Рейтинг: +307

      Bez Imeni > SLADE2019 3 часа назад

      Интересно какие у тебя вопросы на которые ты хотел бы получить ответ?

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      Рейтинг: +19005

      paracetamol 5 часов назад

      Тот, не то, весной увидим!

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