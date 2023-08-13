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    Семин дал совет Захаряну перед отъездом в «Сосьедад»

    Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин высказался о фактически завершенном трансфере полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    «Мне очень приятно, что Захарян едет в такой прекрасный клуб и красивый город. Сегодня на матче сказал ему учить язык – это основа для каждого профессионального игрока. Без языка сложно понимать тренера, партнеров по команде и вообще чувствовать себя комфортно в другой среде.

    У Арсена есть все, чтобы заиграть в новом клубе – он отличный футболист. Надеюсь, в «Реале Сосьедад» Захарян продолжит прогрессировать и продолжит замечательную историю российских футболистов в этом клубе!» – сказал Семин.

    • Захарян на следующей неделе должен стать игроком «Реал Сосьедада».
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +68716

      portero 42 минуты назад

      Должно у него всё получиться, хороший климат, отличный чемпионат, молодой испанский быстро выучит...

      0
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      Рейтинг: +183

      ElninoO 1 час назад

      Не играй как я...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2584

      моэм 1 час назад

      Захаряну бы бегом бежать за советами к Карпину , который в общей сложности играл там 5 лет .

      0
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      Рейтинг: +2095

      Fialet 1 час назад

      А какой язык то учить, испанский или баскский?

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      Рейтинг: +24975

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Палыч по себе занет: когда работал на украине, без знания мовы ему трудновато было.)))

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