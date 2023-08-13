Семин дал совет Захаряну перед отъездом в «Сосьедад»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин высказался о фактически завершенном трансфере полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Мне очень приятно, что Захарян едет в такой прекрасный клуб и красивый город. Сегодня на матче сказал ему учить язык – это основа для каждого профессионального игрока. Без языка сложно понимать тренера, партнеров по команде и вообще чувствовать себя комфортно в другой среде.

У Арсена есть все, чтобы заиграть в новом клубе – он отличный футболист. Надеюсь, в «Реале Сосьедад» Захарян продолжит прогрессировать и продолжит замечательную историю российских футболистов в этом клубе!» – сказал Семин.