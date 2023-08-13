Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    «Челси» – «Ливерпуль»: стартовые составы на 1-й тур АПЛ

    «Челси» и «Ливерпуль» определились со стартовыми составами на матч первого тура АПЛ.

    • Встреча на лондонском «Стэмфорд Бридж» начнется в 18:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Челси: Санчес, Дисаси, Колуилл, Силва, Джеймс, Фернандес, Галлахер, Чуквуемека, Чилвелл, Стерлинг, Джексон.

    Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Мак Аллистер, Собослаи, Гакпо, Диаз, Салах, Жота.

    Новости по теме
    АПЛ. «Челси» и «Ливерпуль» обменялись голами (1:1) – это их 7-я ничья подряд 2
    «Челси» готовит рекордный для АПЛ трансфер 5
    Сногсшибательная дочь Гвардиолы порадовала подписчиков новыми сочными фото 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24975

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      В рекламном заголовке написано: Салах против Мудрика. Ну и где е ваш Мудрик? Сравнили хрен с пальцем. )

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 