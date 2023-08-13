«Челси» – «Ливерпуль»: стартовые составы на 1-й тур АПЛ

В рекламном заголовке написано: Салах против Мудрика. Ну и где е ваш Мудрик? Сравнили хрен с пальцем. )
«Челси» и «Ливерпуль» определились со стартовыми составами на матч первого тура АПЛ.
- Встреча на лондонском «Стэмфорд Бридж» начнется в 18:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Челси: Санчес, Дисаси, Колуилл, Силва, Джеймс, Фернандес, Галлахер, Чуквуемека, Чилвелл, Стерлинг, Джексон.
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Мак Аллистер, Собослаи, Гакпо, Диаз, Салах, Жота.