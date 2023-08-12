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    • Мостовой: «Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется»

    Мостовой: «Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется»

    Александр Мостовой считает, что возможный уход Вильмара Барриоса станет фатальным для «Зенита».

    • Колумбиец якобы хочет уйти в «Ноттингем Форест».
    • Он считает, что руководство петербургского клуба его обмануло.
    • Юристы футболиста изучают возможность расторжения контракта.

    «Немного неожиданно, что ведущие игроки «Зенита» захотели уйти из клуба. Какая-то цепная реакция пошла.

    Не думаю, что это связано с вопросами безопасности. В «Зените» все легионеры чувствовали себе более чем комфортно. Это было видно и по игре, и по атмосфере в команде.

    На старте нового сезона петербуржцы находятся немного не в своей тарелке. Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется.

    Центр поля – важнейшая линия для любой команды, а Барриос – лучший на своей позиции в РПЛ. Без него будет тяжело», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Яхта 16 3 часа назад

      Спасибо нашим, кто мне + ставит))) было больше -60, сейчас -46

      Срам сырдыху помойному, стыдно за рыл поганых!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      Яхта 16 > Яхта 16 1 час назад

      Спасибо кто ставит мне +))) было больше -60, сейчас -27

      Спасибо вам!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Яхта 16 5 часов назад

      Этому мостовому лучше посмотреть на уголовников в вонючем сырдыхе!!!

      А чего эта подстилка так злиться - да в Великий Зенит не берут, вот и злобствует мразь!!!

      Зенит Чемпион!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8544

      nik55 > Яхта 16 5 часов назад

      помойки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      Яхта 16 > nik55 4 часа назад

      Заткнись, тарасовский - а то скажу о тебе всю правду
      !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +587

      Айболид 6 часов назад

      Чумаход раскудахтался сегодня - не заткнуть , не иначе он теперь носит под сердцем чьё то дитя .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6322

      ySS 7 часов назад

      Рассыпаться не рассыпется, но потеря серьёзнейшая.
      Без него и Венделя милер-клаб организованная заурядная команда.
      Клавка и Мантуан - игроки второго темпа, лидерами не станут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19393

      ilichkadr > ySS 7 часов назад

      "Рассыпаться не рассыпется"
      Не, у Шурика именно рассыпЛется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2565

      Болотоход 8 часов назад

      Стыдно за вшивых

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      Яхта 16 > Болотоход 5 часов назад

      Анус подмой, педро!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2565

      Болотоход > Яхта 16 2 часа назад

      Ты по жизни обиженный блоха помойная? Иди помойся не воняй тут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2565

      Болотоход > Яхта 16 2 часа назад

      Или ты опущенный? Что скорее всего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 8 часов назад

      Если уйдёт Барриос, что мало вероятно в этом сезоне, то Зенит всё равно возьмёт золото. Зенит чемпион! Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      Яхта 16 > ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Давайте мне + ставьте, а то мне нарисовали - 66 (Не любят модеры Зенит Великий, ой как не любят)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2565

      Болотоход > Яхта 16 2 часа назад

      Как телка давай мне плюсики поставь))) Тормас плотный

      0
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      Рейтинг: +18955

      paracetamol 8 часов назад

      Твой свин вчера уже рассыпался.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7

      Яхта 16 > paracetamol 5 часов назад

      Давайте мне + ставьте, а то мне нарисовали - 66 (Не любят модеры Зенит Великий, ой как не любят)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +40313

      Project Бабангида 8 часов назад

      Зенит рассыплется если уйдёт газпром. всё остальное поКую

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      Яхта 16 > Project Бабангида 5 часов назад

      Рот открой, а уж чего туда будет - сам понимаешь!!!

      Зенит Чемпион!!!!

      6
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      Рейтинг: +285

      Александр.Т. 8 часов назад

      Если всё это правда про Барриоса, то он то же начнёт играть вальяжно как Клаудиньо, и Вендел

      0
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      Рейтинг: +62

      Самайн > Александр.Т. 8 часов назад

      Барриос на характере будет играть, но не из-за команды, денег, а из-за отношения к себе самому, он боец, он не будет играть вальяжно, только потому что "все ушли, а я остался", Сантос такой же, это другие латиносы, которые уважают себя в первую очередь, а не бумагу, за остальных правильно, там футбол не на первом месте, только если есть причины для этого(типо ЕК).

      2
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      Рейтинг: +15791

      Алексей З 9 часов назад

      С уходом латинос сразу станет видна (уже сейчас заметно) слабая работа Семака. Что он привнёс в игру ? Да ничего, есть вдохновение и желание у латинос , выдадут конфетку, Х забьют , плана Б нет.

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