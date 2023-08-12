Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется»

Мостовой: «Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется»

12 августа 2023, 13:20
7

Александр Мостовой считает, что возможный уход Вильмара Барриоса станет фатальным для «Зенита».

  • Колумбиец якобы хочет уйти в «Ноттингем Форест».
  • Он считает, что руководство петербургского клуба его обмануло.
  • Юристы футболиста изучают возможность расторжения контракта.

«Немного неожиданно, что ведущие игроки «Зенита» захотели уйти из клуба. Какая-то цепная реакция пошла.

Не думаю, что это связано с вопросами безопасности. В «Зените» все легионеры чувствовали себе более чем комфортно. Это было видно и по игре, и по атмосфере в команде.

На старте нового сезона петербуржцы находятся немного не в своей тарелке. Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется.

Центр поля – важнейшая линия для любой команды, а Барриос – лучший на своей позиции в РПЛ. Без него будет тяжело», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 13
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин» 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр.Т.
1691837011
Если всё это правда про Барриоса, то он то же начнёт играть вальяжно как Клаудиньо, и Вендел
Ответить
Project Бабангида
1691837499
Зенит рассыплется если уйдёт газпром. всё остальное поКую
Ответить
paracetamol
1691838930
Твой свин вчера уже рассыпался.
Ответить
ySS
1691842261
Рассыпаться не рассыпется, но потеря серьёзнейшая. Без него и Венделя милер-клаб организованная заурядная команда. Клавка и Мантуан - игроки второго темпа, лидерами не станут.
Ответить
Вомбат
1691922543
Барриос, как и Вендел, в июне 2022 переподписал контракт, так что поправкой УЕФА воспользоваться не сможет. Из ФИФА наш РФС не исключили, более того, к огорчению Украины, на заседании совета ФИФА этот вопрос отказались даже ставить в повестку. Потому что крымские клубы играют в турнире управляемом не РФС. Так что никаких шансов уйти за бесплатно ни у Вендела, ни у Барриоса нет. А так как они профессионалы, играть за Зенит они будут, хоть и без особого энтузиазма, но все равно на достаточно высоком уровне.
Ответить
Главные новости
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
4
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
Все новости
Все новости
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
22:44
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
22:16
1
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
21:27
3
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+