Мостовой: «Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется»

Александр Мостовой считает, что возможный уход Вильмара Барриоса станет фатальным для «Зенита».

Колумбиец якобы хочет уйти в «Ноттингем Форест».

Он считает, что руководство петербургского клуба его обмануло.

Юристы футболиста изучают возможность расторжения контракта.

«Немного неожиданно, что ведущие игроки «Зенита» захотели уйти из клуба. Какая-то цепная реакция пошла.

Не думаю, что это связано с вопросами безопасности. В «Зените» все легионеры чувствовали себе более чем комфортно. Это было видно и по игре, и по атмосфере в команде.

На старте нового сезона петербуржцы находятся немного не в своей тарелке. Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется.

Центр поля – важнейшая линия для любой команды, а Барриос – лучший на своей позиции в РПЛ. Без него будет тяжело», – сказал Мостовой.