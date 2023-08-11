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    Стало известно, вернется ли Азмун в Россию

    Агент Кова Тилавпур высказался о будущем нападающего «Байера» Сердара Азмуна.

    «Почти не сомневаюсь, что Азмун в Россию не вернется. У него есть предложения из Франции и Саудовской Аравии.

    Насколько я владею информацией, сегодня вариант с «Зенитом» футболист и его новые агенты не рассматривают», – сказал Тилавпур.

    • «Байер» подписал Азмуна у «Зенита» в январе 2022-го за 2,5 млн евро.
    • Сердар забил 4 гола в 23 матчах Бундеслиги прошлого сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.08.2023 11:54
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +62

      НедраЧили 11 августа, 14:01

      По жанру комедии - Азмуна должен подписать ЦСКА! ахаххах))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4643

      Snek 11 августа, 12:48

      В какую Францию? Во вторую лигу?

      0
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