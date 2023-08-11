Стало известно, вернется ли Азмун в Россию

Агент Кова Тилавпур высказался о будущем нападающего «Байера» Сердара Азмуна.

«Почти не сомневаюсь, что Азмун в Россию не вернется. У него есть предложения из Франции и Саудовской Аравии.

Насколько я владею информацией, сегодня вариант с «Зенитом» футболист и его новые агенты не рассматривают», – сказал Тилавпур.