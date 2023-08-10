Норманн жил недалеко от «Москва-Сити» и отказывался переезжать: «Он использовал ситуацию с дронами, чтобы уйти бесплатно»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров раскрыл обстоятельства ухода из клуба Матиаса Норманна.

Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».

Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.

Оба клуба будут судиться с игроком.

«Норманн жил недалеко от «Москва-Сити», но это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался.

Он нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе. В любом случае и мы, и «Ростов» будем отстаивать свои интересы.

Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении.

Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно», – сказал Пивоваров.