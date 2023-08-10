Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Норманн жил недалеко от «Москва-Сити» и отказывался переезжать: «Он использовал ситуацию с дронами, чтобы уйти бесплатно»

    Норманн жил недалеко от «Москва-Сити» и отказывался переезжать: «Он использовал ситуацию с дронами, чтобы уйти бесплатно»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров раскрыл обстоятельства ухода из клуба Матиаса Норманна.

    • Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».
    • Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.
    • Оба клуба будут судиться с игроком.

    «Норманн жил недалеко от «Москва-Сити», но это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался.

    Он нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе. В любом случае и мы, и «Ростов» будем отстаивать свои интересы.

    Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении.

    Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно», – сказал Пивоваров.

    Новости по теме
    Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ 4
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме? 2
    Капитан «Динамо» отреагировал на побег Норманна из России
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:24
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +724

      Baggio1986 52 минуты назад

      Надо было ещё после первой подставы гнать его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7967

      FanatSerj 2 часа назад

      Главная проблема что от него и на поле то толку никакого не было, так ещё и Москва-Сити не уберег, как говорила Бузова в таком случае что взять с полузащитника, когда нужен настоящий защитник ))
      Отвезите его на месяцок в Донецк пожить, на помощь живущих там пенсионерам попадающие каждый день под реальные обстрелы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З 3 часа назад

      Трудно осуждать игрока.
      По факту дроны прилетали, опасность жизни есть.
      В контракте наверно нет пункта о работе ПВО.
      Повод есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1827

      Таврида 4 часа назад

      Да он этот дрон под шумок и запустил, чтобы слинять нахаляву

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 