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    • В «Зените» прокомментировали новость о начале переговоров по игроку сборной Италии

    В «Зените» прокомментировали новость о начале переговоров по игроку сборной Италии

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о начале переговоров с «Галатасараем» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло.

    «Информация о начале переговоров по Дзаньоло – фейк», – сказал Медведев.

    • 24-летний итальянец в Турции с зимы.
    • Игрок стоит 27 миллионов.
    • Сейчас у Дзаньоло паховое растяжение.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    09.08.2023 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 18 часов назад

      Если человек играет в турции, то вопрос нужно ли за него платить 35 мультов? Вот даже норм было ,если зеня купит его заместо малколма, так как кажется этот игрок ему не замена.

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