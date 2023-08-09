В «Зените» прокомментировали новость о начале переговоров по игроку сборной Италии

Если человек играет в турции, то вопрос нужно ли за него платить 35 мультов? Вот даже норм было ,если зеня купит его заместо малколма, так как кажется этот игрок ему не замена.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о начале переговоров с «Галатасараем» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло.
«Информация о начале переговоров по Дзаньоло – фейк», – сказал Медведев.
- 24-летний итальянец в Турции с зимы.
- Игрок стоит 27 миллионов.
- Сейчас у Дзаньоло паховое растяжение.