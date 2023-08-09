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    Нагучев: «Матч «Спартак» – «Пари НН» перебил финал ЧМ-2022»

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сравнил кубковый матч «Спартак» – «Пари НН» (5:4) с другими запоминающимися встречами.

    «Наконец-то появился матч, который перебил по всем статьям «МЮ» – «Реал» (4:3) и финал ЧМ-2022», – написал журналист.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина в серии пенальти победила Францию.
    • «Спартак» уступал по ходу встречи с «Пари НН».
    • Москвичи впервые стартовали в сезоне с 5 побед.

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    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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    09.08.2023 07:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8129

      Томик 23 часа назад

      Любое высказывание, вылетающее из рота Нагучева, звучит оскорблением. Кого? Да ему всё равно кого. Прежде всего себя выставляет в неблаговидном свете. Этакий не основанный ни на чем нарциссизм, густо замешанный на непрофессионализме.

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      Рейтинг: +2738

      serglider 9 августа, 13:43

      Этот матч по определению ничего не мог перебить и... даже сравнивать его с финалами ЛЧ и ЧМ абсурдно! Сам результат получился от того, что формат розыгрыша Кубка был сильно видоизменен и кубковые встречи еще не носят характера, где в одной-двух играх решается выйдет команда в следующий раунд или нет, отсюда у тренеров возникает сооблазн приберечь основу для игр в чемпионате и использовать футболеров из дубля. Как следствие получается несыгранность и не сбалансированность состава в конкретной встречи, ведущая к многочисленным ошибкам и промахам, в купе со слабой игрой вратарей... На выходе получаем "веселую" игру и хоккейный итоговый счет!

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 9 августа, 10:48

      Проблемы с неадекватностью на лицо.
      Не надо сравнивать Х с морковкой.

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      Рейтинг: +11301

      ivany4 9 августа, 09:25

      Кто-нибудь еще сомневается в компетентности наши комментаторов?!

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      Рейтинг: +1378

      rac531 9 августа, 09:19

      Ромка голова!
      Наскрозь все видит)

      НАГУЧЕВ
      «Нам правда стоит предполагать, что он [ПРОМЕС] парень хороший – он на долгое время смог законсервировать эту свою пограничность, нестабильность. У него проблемы с регуляцией эмоций – это факт».

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      Рейтинг: +2738

      serglider > rac531 9 августа, 13:31

      Во фразе Нагучева есть несколько словосочетаний, которые можно трактовать как угодно и все равно будет непонятно))) Предполагать, что он хороший парень!? смог законсервировать свою пограничность, нестабильность!? проблемы с регуляцией эмоций!? Мне одному приходит на ум, что Нагучев говорит как пердит? Главное, что бы пошла вонь и не забыли процитировать его очередной высер в СМИ)))

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      Рейтинг: +14845

      Skull_Boy 9 августа, 08:46

      Чем интересно перебил, если только тем, что каждый второй кривоногий и тупой

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      Рейтинг: +2437

      Болотоход 9 августа, 08:36

      Так и есть)

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      Рейтинг: +7861

      mihail200606 9 августа, 07:54

      Где этих дебилов берут...

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