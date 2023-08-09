Нагучев: «Матч «Спартак» – «Пари НН» перебил финал ЧМ-2022»

Любое высказывание, вылетающее из рота Нагучева, звучит оскорблением. Кого? Да ему всё равно кого. Прежде всего себя выставляет в неблаговидном свете. Этакий не основанный ни на чем нарциссизм, густо замешанный на непрофессионализме.
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сравнил кубковый матч «Спартак» – «Пари НН» (5:4) с другими запоминающимися встречами.
«Наконец-то появился матч, который перебил по всем статьям «МЮ» – «Реал» (4:3) и финал ЧМ-2022», – написал журналист.
- В финале ЧМ-2022 Аргентина в серии пенальти победила Францию.
- «Спартак» уступал по ходу встречи с «Пари НН».
- Москвичи впервые стартовали в сезоне с 5 побед.