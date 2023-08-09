Нагучев: «Матч «Спартак» – «Пари НН» перебил финал ЧМ-2022»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сравнил кубковый матч «Спартак» – «Пари НН» (5:4) с другими запоминающимися встречами.

«Наконец-то появился матч, который перебил по всем статьям «МЮ» – «Реал» (4:3) и финал ЧМ-2022», – написал журналист.