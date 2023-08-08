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    • Григорян объяснил, почему назвал журналистку маленькой глупой девочкой

    Григорян объяснил, почему назвал журналистку маленькой глупой девочкой

    Главный тренер «Кубани» Александр Григорян объяснил, почему резко ответил на вопрос журналистки о возможном увольнении из клуба.

    Григорян сказал журналистке: «Ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?».

    «Вы знаете, я имел слабость… Девушку спровоцировали, дали позвонить с таким вопросом. Я на самом деле не читаю весь этот бред, потому что мне нельзя отвлекаться, я в этом деле опытный. Я хочу сказать, что, когда тебе девочка задает такой вопрос, ты понимаешь, что это чистейшей воды провокация.

    Я понимаю, что я должен был ответить по-другому. Но это словосочетание, которое я сказал, это были три синонима к нецензурным трем выражениям. Я успел заменить синоним слова «девочка», синоним к слову «глупая» и синоним к слову «молоденькая». Поэтому, отредактировать не хватило скорости мышления.

    На какую фразу можно рассчитывать? Где тут криминал, который стоит обсуждать?» – сказал Григорян.

    • Григорян принял «Кубань» в мае – под спасение.
    • Тренер спас команду от вылета из Первой лиги.
    • Контракт с Григоряном был заключен до конца сезона с опцией продления в случае спасения.

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    Источник: Vprognoze

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    08.08.2023 09:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 8 августа, 10:26

      Обосновал.))) Теперь ждём какие антонимы к этим синонимам отгрузит вечно полупьяный Губерниев. ) """*

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      Рейтинг: +1827

      Таврида 8 августа, 10:23

      Так это Григорян еще сдержал себя, а думал вообще сказать ****** ******* ****, бггг

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      Рейтинг: +21215

      Cleaner 8 августа, 10:12

      Почему Григорян назвал журналистку маленькой глупой девочкой? Да потому что он старенький глупенький дяденька.

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