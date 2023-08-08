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  • Григорян объяснил, почему назвал журналистку маленькой глупой девочкой

Григорян объяснил, почему назвал журналистку маленькой глупой девочкой

8 августа 2023, 09:45
2

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян объяснил, почему резко ответил на вопрос журналистки о возможном увольнении из клуба.

Григорян сказал журналистке: «Ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?».

«Вы знаете, я имел слабость… Девушку спровоцировали, дали позвонить с таким вопросом. Я на самом деле не читаю весь этот бред, потому что мне нельзя отвлекаться, я в этом деле опытный. Я хочу сказать, что, когда тебе девочка задает такой вопрос, ты понимаешь, что это чистейшей воды провокация.

Я понимаю, что я должен был ответить по-другому. Но это словосочетание, которое я сказал, это были три синонима к нецензурным трем выражениям. Я успел заменить синоним слова «девочка», синоним к слову «глупая» и синоним к слову «молоденькая». Поэтому, отредактировать не хватило скорости мышления.

На какую фразу можно рассчитывать? Где тут криминал, который стоит обсуждать?» – сказал Григорян.

  • Григорян принял «Кубань» в мае – под спасение.
  • Тренер спас команду от вылета из Первой лиги.
  • Контракт с Григоряном был заключен до конца сезона с опцией продления в случае спасения.

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Источник: Vprognoze
Россия. Первая лига Кубань Григорян Александр
Комментарии (2)
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Таврида
1691479413
Так это Григорян еще сдержал себя, а думал вообще сказать ****** ******* ****, бггг
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DOCTOR PENALTY
1691479587
Обосновал.))) Теперь ждём какие антонимы к этим синонимам отгрузит вечно полупьяный Губерниев. ) """*
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