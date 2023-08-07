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    «Зенит» определился с суммой, которую предложит за Азмуна

    «Зенит» попытается вернуть нападающего «Байера» Сердара Азмуна.

    По информации Sport24, «Зенит» хочет предложить 5 миллионов евро за трансфер иранского форварда.

    Сообщалось, что «Байер» хочет получить за Азмуна около 10 миллионов евро.

    • «Байер» подписал Азмуна у «Зенита» в январе 2022-го за 2,5 млн евро.
    • Сердар забил 4 гола в 23 матчах Бундеслиги прошлого сезона.

    Зенит трудно стартовал в РПЛ. Поддержите клуб в следующих матчах со специальным бонусом в 17000₽!

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    Источник: Sport24

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    07.08.2023 17:45
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +102262

      zigbert 7 августа, 21:41

      Хотя Медведев и отрицает интерес Зенита к Азмуну, все может быть. А вот сумеет ли он заменить Малкома, сложно сказать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2439

      ScarlettOgusania 7 августа, 20:56

      позор скаутам бом.жей)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      wlad-Mladic-google > ScarlettOgusania 7 августа, 21:24

      Хрюканина опять недовольна)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 7 августа, 19:53

      гениальный менеджмент, продать за 2,5 игрока условно "на взлете", чтобы потом выкупить за 5 "сбитого и травмированного летчика".... арабы не прогадали, те кто над ним стебется, что они купили Малкома за 60, не понимают, что лет через 5 они его Зениту за 120 втюхают - и ведь купят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход 7 августа, 18:50

      ООООО!!!!! И Дзюбу в помойку((((( ОРУ!!!!

      И будет снова сладкая парочка в раздевалке помойки!! ахаххахаха

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8537

      nik55 7 августа, 17:56

      немытые и 10 заплатят

      4
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      Рейтинг: +11

      wlad-Mladic-google > nik55 7 августа, 21:25

      Отгрузит крипу трешечку)))

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      Рейтинг: +2498

      jek718875 7 августа, 17:55

      Тогда и Дзюпу прихватом

      4
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      Рейтинг: +548

      Айболид > jek718875 7 августа, 18:03

      Этот скоро в "альма матер" свою вернётся , молодёжь "рукопашке" обучать .

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