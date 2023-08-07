«Зенит» определился с суммой, которую предложит за Азмуна

«Зенит» попытается вернуть нападающего «Байера» Сердара Азмуна.

По информации Sport24, «Зенит» хочет предложить 5 миллионов евро за трансфер иранского форварда.

Сообщалось, что «Байер» хочет получить за Азмуна около 10 миллионов евро.

«Байер» подписал Азмуна у «Зенита» в январе 2022-го за 2,5 млн евро.

Сердар забил 4 гола в 23 матчах Бундеслиги прошлого сезона.

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