«Не хочу вступать в дискуссию с ребенком»: Гурцкая жестко ответил Коваленко

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал критику в свой адрес со стороны полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

Гурцкая заявил, что 19-летний игрок может перейти в «Крылья» на правах аренды.

Коваленко отреагировал: «Что вы слушаете этого клоуна?».

«Если бы это сказал интересный мне персонаж для дискуссии – Глушаков, Дзюба или Слуцкий – я бы отвечал на это. Я не могу на равных разговаривать…

Мальчик не попадает в состав команды, которая проигрывает. Он сидит на лавке. Он туда приходил, и, в его личном понимании он звезда РПЛ.

Я-то из уважения к нему говорю, что ему надо идти в аренду и играть. И единственный клуб… не единственный, а один из главных клубов, куда его могли бы отдать в аренду, это «Крылья Советов».

Я понимаю позицию 19-летнего парня, который переходил как будто бы в статусе топ-игрока, и ему дали сыграть там 9 минут времени.

Я вообще не хочу с ребенком в какую-то дискуссию вступать. Этому парню, чтобы развиваться как футболисту, а не сидеть из-за денег в «Зените», надо идти в аренду.

Будет ли аренда Коваленко? Велика вероятность, что будет», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».