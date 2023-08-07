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  • «Не хочу вступать в дискуссию с ребенком»: Гурцкая жестко ответил Коваленко

«Не хочу вступать в дискуссию с ребенком»: Гурцкая жестко ответил Коваленко

7 августа 2023, 17:33
11

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал критику в свой адрес со стороны полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

  • Гурцкая заявил, что 19-летний игрок может перейти в «Крылья» на правах аренды.
  • Коваленко отреагировал: «Что вы слушаете этого клоуна?».

«Если бы это сказал интересный мне персонаж для дискуссии – Глушаков, Дзюба или Слуцкий – я бы отвечал на это. Я не могу на равных разговаривать…

Мальчик не попадает в состав команды, которая проигрывает. Он сидит на лавке. Он туда приходил, и, в его личном понимании он звезда РПЛ.

Я-то из уважения к нему говорю, что ему надо идти в аренду и играть. И единственный клуб… не единственный, а один из главных клубов, куда его могли бы отдать в аренду, это «Крылья Советов».

Я понимаю позицию 19-летнего парня, который переходил как будто бы в статусе топ-игрока, и ему дали сыграть там 9 минут времени.

Я вообще не хочу с ребенком в какую-то дискуссию вступать. Этому парню, чтобы развиваться как футболисту, а не сидеть из-за денег в «Зените», надо идти в аренду.

Будет ли аренда Коваленко? Велика вероятность, что будет», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Коваленко Александр Гурцкая Тимур
Комментарии (11)
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Krics
1691420394
Куда не плюнь,одни топы и звёзды,не страна,а Млечный Путь,ихмо.
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odessakmv
1691420476
Легенды в аренды не ходЮт
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моэм
1691421247
Тут на клоуна , причём выпускаемого только на "разогрев" , похож сам Коваленко и если он и дальше будет считать что наличие больших денег в контракте автоматом делает тебя выше всех , а себя назначил звездой , то ему как футболисту точно конец ....но где отец ? ...он то не может не понимать , что сын выглядит просто ослом .
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FCSpartakM
1691424538
Можно про Коваленко вообще забыть, как футболиста. Ну нет в зените нормальных молодых переходов и никогда толком не было. Последние фамилии можно вспомнить еще времен Файзуллина
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eugen-han
1691428751
Гурцкая- идиот или притворяется,- одно из двух. Какие ему Крылья, которые не собираются укреплять другие команды, если нет перспективы права выкупа игрока. Последние туры Коваленко не играл по какой такой причине? Может уже просто доверять стали своим, а не арендованным. Не думаю, что зенит взял его для перепродажи, нет, но для того, чтобы не достался конкурентам,- это вполне возможно.
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DOCTOR PENALTY
1691429637
1. Гурцкая абсолютно прав. 2. Зачем Зениту этот сопляк Коваленко, кто в нём увидел футболиста? По кудрям что-ли определяли? Вспомнилась частушка: кудри вьются, кудри вьются, кудри вьются у б л я д е й, почему они не вьются у порядочных людей. )
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