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    • «Не хочу вступать в дискуссию с ребенком»: Гурцкая жестко ответил Коваленко

    «Не хочу вступать в дискуссию с ребенком»: Гурцкая жестко ответил Коваленко

    Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал критику в свой адрес со стороны полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

    • Гурцкая заявил, что 19-летний игрок может перейти в «Крылья» на правах аренды.
    • Коваленко отреагировал: «Что вы слушаете этого клоуна?».

    «Если бы это сказал интересный мне персонаж для дискуссии – Глушаков, Дзюба или Слуцкий – я бы отвечал на это. Я не могу на равных разговаривать…

    Мальчик не попадает в состав команды, которая проигрывает. Он сидит на лавке. Он туда приходил, и, в его личном понимании он звезда РПЛ.

    Я-то из уважения к нему говорю, что ему надо идти в аренду и играть. И единственный клуб… не единственный, а один из главных клубов, куда его могли бы отдать в аренду, это «Крылья Советов».

    Я понимаю позицию 19-летнего парня, который переходил как будто бы в статусе топ-игрока, и ему дали сыграть там 9 минут времени.

    Я вообще не хочу с ребенком в какую-то дискуссию вступать. Этому парню, чтобы развиваться как футболисту, а не сидеть из-за денег в «Зените», надо идти в аренду.

    Будет ли аренда Коваленко? Велика вероятность, что будет», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

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    Источник: Sport24

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    07.08.2023 17:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 7 августа, 20:33

      1. Гурцкая абсолютно прав. 2. Зачем Зениту этот сопляк Коваленко, кто в нём увидел футболиста? По кудрям что-ли определяли? Вспомнилась частушка: кудри вьются, кудри вьются, кудри вьются у б л я д е й, почему они не вьются у порядочных людей. )

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      Рейтинг: +1376

      rac531 7 августа, 20:28

      А, что такое ГУРЦКАЯ?
      Кавказский ...аран, ни черта не понимающий в футболе)))

      ГУРЦКАЯ «Как оценю выбор Абаскаля на пост тренера «Спартака»? Я не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Просто открытая авантюра. Нельзя такого человека вообще назначать в Россию.»

      «Квинси уже кайфарик, которому за 30 лет, от которого отрезана Европа. ЦСКА берёт молодых, которым надо двигаться, а у «Спартака» Промес и Мозес, которые закончили в Европе.»

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      Рейтинг: +781

      eugen-han 7 августа, 20:19

      Гурцкая- идиот или притворяется,- одно из двух. Какие ему Крылья, которые не собираются укреплять другие команды, если нет перспективы права выкупа игрока. Последние туры Коваленко не играл по какой такой причине? Может уже просто доверять стали своим, а не арендованным.
      Не думаю, что зенит взял его для перепродажи, нет, но для того, чтобы не достался конкурентам,- это вполне возможно.

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 7 августа, 19:08

      Можно про Коваленко вообще забыть, как футболиста. Ну нет в зените нормальных молодых переходов и никогда толком не было. Последние фамилии можно вспомнить еще времен Файзуллина

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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > FCSpartakM 7 августа, 21:49

      В твоём комментарии есть доля правды . Но стоит так же сказать и о других . Условный Спартак где вы видите много своих много молодых . А они уровень Спартака? Ну Литвиновы Денисовы Масловы Кто это? Это и есть уровень команды которая претендует на чемпионство? Этих игроков каждые 2-3 тур вы фанаты оскорбляете " мусор" . " Мешки" привозы одни слабаки и тд. Понимаешь?

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > JIEGEHDA 8 августа, 18:49

      Ты серьезно спрашиваешь, кто такой Литвинов?Хахаха

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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > FCSpartakM 8 августа, 21:44

      Тебе не понять . Ладно по твоей дороге пойду. Нет в Зените нормальных молодых переходов . Нормальные молодые переходы это какие ? Пару примеров пожалуйста возраст популярность страна?

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > JIEGEHDA 18 часов назад

      На твой вопрос ответит вчерашний матч,второй состав вот этих рос игроков вчера в атаке показал добротный футбол. Про защиту говорить не будем, там крайки скорее полузащитники , нежели оборонительные игроки. Когда зенит хотя бы 3-4 игроков выпустит молодых, тогда вопрос будет хотя бы наполовину закрыт.

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      Рейтинг: +2572

      моэм 7 августа, 18:14

      Тут на клоуна , причём выпускаемого только на "разогрев" , похож сам Коваленко и если он и дальше будет считать что наличие больших денег в контракте автоматом делает тебя выше всех , а себя назначил звездой , то ему как футболисту точно конец ....но где отец ? ...он то не может не понимать , что сын выглядит просто ослом .

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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > моэм 7 августа, 19:30

      Отец в очереди за деньгами. Бабло цель, а не как выглядит.

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      Рейтинг: +350

      odessakmv 7 августа, 18:01

      Легенды в аренды не ходЮт

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      Рейтинг: +1168

      Krics 7 августа, 17:59

      Куда не плюнь,одни топы и звёзды,не страна,а Млечный Путь,ихмо.

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