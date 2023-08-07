Орещук назвал самого высокооплачиваемого игрока «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о полузащитнике московского клуба Матиасе Норманне.

– Лаксальт в роли опорного хава – удачная находка Лички?

– Супер! Мне очень нравится уругваец на этой позиции. Выглядит настолько уверенно, как будто всю жизнь там играл. Что ж, дни Норманна в «Динамо» теперь сочтены.

– Клуб не станет продлевать арендное соглашение, которое заканчивается 20 августа?

– А смысл? Норвежец – самый высокооплачиваемый игрок «Динамо»! При этом еще и «хрустальный»