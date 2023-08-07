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    Орещук назвал самого высокооплачиваемого игрока «Динамо»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о полузащитнике московского клуба Матиасе Норманне.

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    – Супер! Мне очень нравится уругваец на этой позиции. Выглядит настолько уверенно, как будто всю жизнь там играл. Что ж, дни Норманна в «Динамо» теперь сочтены.

    – Клуб не станет продлевать арендное соглашение, которое заканчивается 20 августа?

    – А смысл? Норвежец – самый высокооплачиваемый игрок «Динамо»! При этом еще и «хрустальный»

    • В сентябре «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» с правом выкупа.
    • Он должен вернуться в «Ростов» в конце августа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2023 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 8 августа, 10:33

      Спрашивается зачем тогда его брали в Динамо?

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