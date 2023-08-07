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    Максименко назвал любимого вратаря

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, кто из современных вратарей ему нравится.

    – Каждый раз в интервью у тебя новый любимый вратарь в мировом футболе. Кого выберешь сейчас?

    – После финала Лиги чемпионов мне понравился Андре Онана!

    – Ты раньше много следил за европейским футболом. Сейчас продолжаешь?

    – Стало немного тяжелее, но выход всегда можно найти. Я обожаю смотреть матчи. И даже если не целиком, то с удовольствием гляну обзоры топовых игр.

    • Максименко провел 4 матча за «Спартак» в этом сезоне.
    • Вратарь пропустил в каждом из матчей.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    07.08.2023 14:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 8 августа, 10:18

      Начало сезона Максименко провел на хорошем уровне. Не случайно что в Спартаке он сейчас вратарь №1.

      0
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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 15:22

      Максимка - дырка!!! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +21215

      Cleaner 7 августа, 15:13

      А Ребров назвал свою любимую ШТАНГУ! От Спартака что ни новость, то ПОРЖАТЬ...)))

      1
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