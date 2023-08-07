Максименко назвал любимого вратаря

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, кто из современных вратарей ему нравится.
– Каждый раз в интервью у тебя новый любимый вратарь в мировом футболе. Кого выберешь сейчас?
– После финала Лиги чемпионов мне понравился Андре Онана!
– Ты раньше много следил за европейским футболом. Сейчас продолжаешь?
– Стало немного тяжелее, но выход всегда можно найти. Я обожаю смотреть матчи. И даже если не целиком, то с удовольствием гляну обзоры топовых игр.
- Максименко провел 4 матча за «Спартак» в этом сезоне.
- Вратарь пропустил в каждом из матчей.
Источник: сайт «Спартака»