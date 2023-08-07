«США катятся в ад под руководством скрюченного Байдена»: Трамп – о вылете женской сборной с ЧМ-2023

Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на вылет американской сборной с чемпионата мира среди женщин.

Швеция выбила США на стадии 1/8 финала.

Это худший результат американок в истории сборной.

Ранее Соединенные Штаты 4 раза выигрывали женский ЧМ.

«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США по футболу от Швеции на ЧМ полностью символизирует то, что происходит с нашей когда-то великой нацией под руководством скрюченного Джо Байдена.

Отличный удар, Меган [Рапино, промахнувшаяся с пенальти]. США катятся в ад!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.