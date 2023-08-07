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    • «США катятся в ад под руководством скрюченного Байдена»: Трамп – о вылете женской сборной с ЧМ-2023

    «США катятся в ад под руководством скрюченного Байдена»: Трамп – о вылете женской сборной с ЧМ-2023

    Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на вылет американской сборной с чемпионата мира среди женщин.

    • Швеция выбила США на стадии 1/8 финала.
    • Это худший результат американок в истории сборной.
    • Ранее Соединенные Штаты 4 раза выигрывали женский ЧМ.

    «Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США по футболу от Швеции на ЧМ полностью символизирует то, что происходит с нашей когда-то великой нацией под руководством скрюченного Джо Байдена.

    Отличный удар, Меган [Рапино, промахнувшаяся с пенальти]. США катятся в ад!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.08.2023 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21215

      Cleaner 7 августа, 14:37

      Трамп хорошо осведомлен о том, КУДА катится его страна...

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