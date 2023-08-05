Генич – о голе в ворота «Спартака»: «Судья Кукуляк себя закопал»

Сколько уже было пенальти, когда игрок играет сначала в мяч, а потом попадает по ноге. И все в один голос говорили - это нарушение, хоть и сначала в мяч, но потом же в ногу, это точно нарушение. И даже был пенальти за фол за пределами поля.
Так что тут вполне нормальный фол, где именно - вопрос, поставил штрафной, хорошо.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не понял судейского решения в матче третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком».
- Казанцы сравняли счет в 1-м тайме после спорного штрафного.
- Повтор показывает, что спартаковец Руслан Литвинов сыграл в мяч.
- Игру в поле обслуживает Евгений Кукуляк.
«Кукуляк себя сейчас закопал. На ровном месте. Цирк», – написал Генич.
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