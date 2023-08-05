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    • Генич – о голе в ворота «Спартака»: «Судья Кукуляк себя закопал»

    Генич – о голе в ворота «Спартака»: «Судья Кукуляк себя закопал»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не понял судейского решения в матче третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком».

    • Казанцы сравняли счет в 1-м тайме после спорного штрафного.
    • Повтор показывает, что спартаковец Руслан Литвинов сыграл в мяч.
    • Игру в поле обслуживает Евгений Кукуляк.

    «Кукуляк себя сейчас закопал. На ровном месте. Цирк», – написал Генич.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    05.08.2023 18:28
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +21

      Владимир-Филиппов-vkontak 6 августа, 14:49

      Сколько уже было пенальти, когда игрок играет сначала в мяч, а потом попадает по ноге. И все в один голос говорили - это нарушение, хоть и сначала в мяч, но потом же в ногу, это точно нарушение. И даже был пенальти за фол за пределами поля.
      Так что тут вполне нормальный фол, где именно - вопрос, поставил штрафной, хорошо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      wlad-Mladic-google 6 августа, 09:21

      Гейнич не стесняясь уже топит за КРиП

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Илья-Владимирович-vkontak 6 августа, 08:57

      Кукуляк как был клоуном , а не судьёй , таким и остался. Первенство водокачки ему судить только

      1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 5 августа, 22:17

      и никто не понял кроме Куки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34917

      VVM1964 5 августа, 22:12

      А что тут обсуждать - ГОЛИМЫЙ КОСЯК !!! ((( 100 % ((( Псевдо нарушение в штрафной - либо пенальти ( а это ВАР И ОТМЕНА РЕШЕНИЯ ), либо - ... ничего, а ничего и не было, ЧИСТЫЙ подкат !!!

      1
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      Рейтинг: +16

      Бобссон 5 августа, 21:42

      Кукуляк судья... смешно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 5 августа, 21:04

      Костя , эти парни знают что делают, немного погодя их " откопают " для ратных дел.
      В первый раз чтоли .

      0
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      Рейтинг: +18905

      paracetamol 5 августа, 19:50

      Он еще и пен в ворота свиней не поставил на 5-й минуте после нарушения Максименки!

      1
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      Рейтинг: +11

      Илья-Владимирович-vkontak > paracetamol 6 августа, 08:58

      ****** это ты , клоун

      0
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 5 августа, 19:39

      А в прошлом туре всем было плевать на чудачества Кукуляка, ведь судил он не против кого бы то ни было, а против Зенита))

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      Рейтинг: +860

      FaTeK1945ru 5 августа, 19:24

      ...хотел посмотреть Рубин--Спартак бесплатно,а за плату наш футбол пока не дорос--- не сумел я подключиться... Не любят у нас нижний класс т.е. нищих.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18905

      paracetamol > FaTeK1945ru 5 августа, 19:51

      На интернет нищеты хватает?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak > FaTeK1945ru 7 августа, 11:02

      Поллитра водки не выпей и месяц бесплатно

      0
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