Генич – о голе в ворота «Спартака»: «Судья Кукуляк себя закопал»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не понял судейского решения в матче третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком».

Казанцы сравняли счет в 1-м тайме после спорного штрафного.

Повтор показывает, что спартаковец Руслан Литвинов сыграл в мяч.

Игру в поле обслуживает Евгений Кукуляк.

«Кукуляк себя сейчас закопал. На ровном месте. Цирк», – написал Генич.

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