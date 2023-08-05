Игрок сборной Уругвая переходит в «Краснодар»

зачем очередной гастр денег заработать на закате карьеры! он никому не нужен кроме наших директоров сидящих на откатах!
«Краснодар» нашел замену для Кристиана Рамиреса, ушедшего в «Ференцварош».
Клуб РПЛ договорился о трансфере левого защитника «Вальядолида» Лукаса Оласы.
29-летний футболист заключит с «Краснодаром» контракт на три года. Сделка будет закрыта до конца этой недели.
- Рыночная стоимость Оласы – 2,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Вальядолид» 23 матча и сделал 1 ассист.
- В июне фулбек дебютировал за сборную Уругвая.