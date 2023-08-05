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    Игрок сборной Уругвая переходит в «Краснодар»

    «Краснодар» нашел замену для Кристиана Рамиреса, ушедшего в «Ференцварош».

    Клуб РПЛ договорился о трансфере левого защитника «Вальядолида» Лукаса Оласы.

    29-летний футболист заключит с «Краснодаром» контракт на три года. Сделка будет закрыта до конца этой недели.

    • Рыночная стоимость Оласы – 2,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне он провел за «Вальядолид» 23 матча и сделал 1 ассист.
    • В июне фулбек дебютировал за сборную Уругвая.

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    Источник: твиттер Buysan

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    05.08.2023 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3231

      BAIv 5 августа, 14:00

      зачем очередной гастр денег заработать на закате карьеры! он никому не нужен кроме наших директоров сидящих на откатах!

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