Игрок сборной Уругвая переходит в «Краснодар»

«Краснодар» нашел замену для Кристиана Рамиреса, ушедшего в «Ференцварош».

Клуб РПЛ договорился о трансфере левого защитника «Вальядолида» Лукаса Оласы.

29-летний футболист заключит с «Краснодаром» контракт на три года. Сделка будет закрыта до конца этой недели.