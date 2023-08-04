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    Захарян не хочет переходить в «Страсбур» по трем причинам

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, не перейдет в «Страсбур».

    «По данным источника, «Страсбур» не соответствует спортивным амбициям футболиста, так как не играет в еврокубках, не является «кузницей кадров» и не борется во Франции за высокие места в чемпионате.

    Потенциальный переход в «Челси», как и в любой английский клуб, в текущей мировой ситуации с большой вероятностью будет заблокирован в Англии, так как речь идет про россиянина, заигранного за свою сборную.

    Что касается клуба, то предложение «Страсбура» также не соответствует финансовым ожиданиям, прежде всего из-за отсутствия процента от дальнейшей перепродажи», – сообщает «Евро-Футбол».

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    04.08.2023 11:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      Валерий-Власов-google 5 августа, 13:25

      Захарян - это просто распиаренный футболист и таких денег он, конечно, не стоит. Чтобы стать классным футболистом ему ещё работать и работать. Пока это только продающий надежды футболист.

      0
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      Рейтинг: +1375

      rac531 5 августа, 10:10

      А главную причину он не назвал(
      Ведь в европейских улубах РАБОТАТЬ надо, а Захарян этого не понимает и не хочет.)
      Согласен - НИКУДА он не уйдет, будет вечно молодым и подающим надежды)
      В общем, КОКОША 2.0

      1
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      Рейтинг: +1125

      k611 4 августа, 14:20

      Понтов у паренька много, а надо реально оценивать свои силы.

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      Рейтинг: +1367

      mama1991 4 августа, 13:58

      первая причина не берут,
      а вторая то его мечты
      третья причина это чёс,
      четвертая причина это бред
      пятая причина захарян помёт.

      за текст спасибо И. Николаеву.

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      Рейтинг: +350

      odessakmv 4 августа, 13:42

      10 место с Динамо в РПЛ и борьба за выживание - это его предел мечтаний! или нет, он хочет как Шунин пройти очищение лучшей лигой мира?
      Все просто: играя там в полноги таких денег он получать не будет, а прочно и навечно сядет на лавку (при чем даже не запасных, а зрителей) или безропотно уедет в аренду - "куда скажут"

      0
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная 4 августа, 13:42

      Ни куда он не уйдет. Так и будет в динамо играть с кислой физиономией. Рановато поймал звездочку и возомнил себя супер ногамячистом. Слишком много хочу.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Таврида 4 августа, 12:07

      Динамо с Захаряном, по-видимому, не читали «Сказку о рыбаке и рыбке» и мультик тоже, наверное, не смотрели...

      1
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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 4 августа, 11:40

      А ты кто такой и Динамо лет 30 уже ни за что не борется

      6
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      Рейтинг: +11745

      "supermax" > Skull_Boy 4 августа, 12:04

      Не понятно с чего зазнавшийся писдюк

      1
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