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Захарян не хочет переходить в «Страсбур» по трем причинам

4 августа 2023, 11:38
7

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, не перейдет в «Страсбур».

«По данным источника, «Страсбур» не соответствует спортивным амбициям футболиста, так как не играет в еврокубках, не является «кузницей кадров» и не борется во Франции за высокие места в чемпионате.

Потенциальный переход в «Челси», как и в любой английский клуб, в текущей мировой ситуации с большой вероятностью будет заблокирован в Англии, так как речь идет про россиянина, заигранного за свою сборную.

Что касается клуба, то предложение «Страсбура» также не соответствует финансовым ожиданиям, прежде всего из-за отсутствия процента от дальнейшей перепродажи», – сообщает «Евро-Футбол».

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Источник: «Евро-Футбол»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Динамо Страсбур Захарян Арсен
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1691138457
А ты кто такой и Динамо лет 30 уже ни за что не борется
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Таврида
1691140060
Динамо с Захаряном, по-видимому, не читали «Сказку о рыбаке и рыбке» и мультик тоже, наверное, не смотрели...
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шахта Заполярная
1691145739
Ни куда он не уйдет. Так и будет в динамо играть с кислой физиономией. Рановато поймал звездочку и возомнил себя супер ногамячистом. Слишком много хочу.
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odessakmv
1691145763
10 место с Динамо в РПЛ и борьба за выживание - это его предел мечтаний! или нет, он хочет как Шунин пройти очищение лучшей лигой мира? Все просто: играя там в полноги таких денег он получать не будет, а прочно и навечно сядет на лавку (при чем даже не запасных, а зрителей) или безропотно уедет в аренду - "куда скажут"
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k611
1691148000
Понтов у паренька много, а надо реально оценивать свои силы.
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Валерий-Власов-google
1691231126
Захарян - это просто распиаренный футболист и таких денег он, конечно, не стоит. Чтобы стать классным футболистом ему ещё работать и работать. Пока это только продающий надежды футболист.
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