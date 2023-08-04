Захарян не хочет переходить в «Страсбур» по трем причинам

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, не перейдет в «Страсбур».
«По данным источника, «Страсбур» не соответствует спортивным амбициям футболиста, так как не играет в еврокубках, не является «кузницей кадров» и не борется во Франции за высокие места в чемпионате.
Потенциальный переход в «Челси», как и в любой английский клуб, в текущей мировой ситуации с большой вероятностью будет заблокирован в Англии, так как речь идет про россиянина, заигранного за свою сборную.
Что касается клуба, то предложение «Страсбура» также не соответствует финансовым ожиданиям, прежде всего из-за отсутствия процента от дальнейшей перепродажи», – сообщает «Евро-Футбол».
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В новом сезоне Арсен забил 1 гол и сделал 1 ассист в 3 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
- «Страсбур» и «Челси» с этого лета принадлежат одному владельцу.
Источник: «Евро-Футбол»