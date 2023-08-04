Захарян не хочет переходить в «Страсбур» по трем причинам

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, не перейдет в «Страсбур».

«По данным источника, «Страсбур» не соответствует спортивным амбициям футболиста, так как не играет в еврокубках, не является «кузницей кадров» и не борется во Франции за высокие места в чемпионате.

Потенциальный переход в «Челси», как и в любой английский клуб, в текущей мировой ситуации с большой вероятностью будет заблокирован в Англии, так как речь идет про россиянина, заигранного за свою сборную.

Что касается клуба, то предложение «Страсбура» также не соответствует финансовым ожиданиям, прежде всего из-за отсутствия процента от дальнейшей перепродажи», – сообщает «Евро-Футбол».