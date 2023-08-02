Агент Вендела назвал условие, при котором «Зенит» продаст бразильца

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента.
«Перехода во «Фламенго» не будет. У нас по-прежнему есть варианты в Европе, но Вендел покинет «Зенит» только в том случае, если клуб устроит предложение. Ясность будет очень скоро, давайте подождeм», – заявил Рибейро.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: Metaratings