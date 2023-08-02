Агент Вендела назвал условие, при котором «Зенит» продаст бразильца

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента.

«Перехода во «Фламенго» не будет. У нас по-прежнему есть варианты в Европе, но Вендел покинет «Зенит» только в том случае, если клуб устроит предложение. Ясность будет очень скоро, давайте подождeм», – заявил Рибейро.