Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Вендела назвал условие, при котором «Зенит» продаст бразильца

    Агент Вендела назвал условие, при котором «Зенит» продаст бразильца

    Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента.

    «Перехода во «Фламенго» не будет. У нас по-прежнему есть варианты в Европе, но Вендел покинет «Зенит» только в том случае, если клуб устроит предложение. Ясность будет очень скоро, давайте подождeм», – заявил Рибейро.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

    Новости по теме
    РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона 10
    Агент Вендела высказался о слухах про лишний вес бразильца 1
    Стали известны планы Вендела: он хочет уйти из «Зенита» зимой 4
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2023 16:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6631

      Давид59 2 августа, 17:37

      Название поста не соответствует содержанию. Что он назвал? Нихрена не назвал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1824

      Таврида 2 августа, 17:00

      Деньги-деньги, дребеденьги,
      Позабыв покой и лень,
      Делай деньги, делай деньги,
      А остальное все дребедень,
      А остальное все дребедебень...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 