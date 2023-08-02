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    • Агент Вендела назвал причину, по которой сорвался трансфер игрока во «Фламенго»

    Агент Вендела назвал причину, по которой сорвался трансфер игрока во «Фламенго»

    Вендел не перейдет из «Зенита» во «Фламенго». Об этом сообщил агент бразильского полузащитника Тьяго Рибейро.

    «Вендел точно не перейдет во «Фламенго». Клуб не удовлетворил требования «Зенита». Переговоры завершены.

    Посмотрим, что будет дальше. У нас есть другие варианты для продолжения карьеры игрока, из Европы», – сказал агент.

    • Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил за Вендела 25 миллионов.
    • «Зенит» покупал бразильца в 2020-м за 20 млн.

    Источник: Sport24

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    02.08.2023 12:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6631

      Давид59 2 августа, 12:53

      Зачем так сложно? Не удовлетворил ... Говори проще - не наскребли бабки.

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