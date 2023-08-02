Агент Вендела назвал причину, по которой сорвался трансфер игрока во «Фламенго»

Вендел не перейдет из «Зенита» во «Фламенго». Об этом сообщил агент бразильского полузащитника Тьяго Рибейро.

«Вендел точно не перейдет во «Фламенго». Клуб не удовлетворил требования «Зенита». Переговоры завершены.

Посмотрим, что будет дальше. У нас есть другие варианты для продолжения карьеры игрока, из Европы», – сказал агент.