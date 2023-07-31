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    «Наполи» предложил 25 миллионов за полузащитника «Зенита»

    Бразильский хавбек приближается к уходу из «Зенита».

    «Фламенго» еще раз увеличил предложение по игроку – до 18 миллионов евро.

    Однако появился клуб, который готов заплатить за полузащитника еще больше – это «Наполи».

    Неаполитанцы предложили 25 миллионов евро, и такие условия устраивают чемпиона РПЛ.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68544

      portero 45 минут назад

      А то Захаряна не могут купить, а бразилу могут....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      Antoshka2015 > portero 23 минуты назад

      Это Лацио не может

      0
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