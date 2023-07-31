«Наполи» предложил 25 миллионов за полузащитника «Зенита»

Бразильский хавбек приближается к уходу из «Зенита».

«Фламенго» еще раз увеличил предложение по игроку – до 18 миллионов евро.

Однако появился клуб, который готов заплатить за полузащитника еще больше – это «Наполи».

Неаполитанцы предложили 25 миллионов евро, и такие условия устраивают чемпиона РПЛ.