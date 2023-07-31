«Наполи» предложил 25 миллионов за полузащитника «Зенита»

Бразильский хавбек приближается к уходу из «Зенита».
«Фламенго» еще раз увеличил предложение по игроку – до 18 миллионов евро.
Однако появился клуб, который готов заплатить за полузащитника еще больше – это «Наполи».
Неаполитанцы предложили 25 миллионов евро, и такие условия устраивают чемпиона РПЛ.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде