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    Романцев высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на переход Марио Фернандеса в «Зенит».

    Петербуржцы подписали бразильца в конце июля. Защитник ранее выступал 10 лет за ЦСКА.

    – Не кажется ли вам, что Марио Фернандес сделал рискованный шаг, выбрав «Зенит»? Болельщики ЦСКА считают его предателем, да и в Питере общая реакция пока непонятна. Может ли это помешать ему заиграть на прежнем уровне?

    – Я не настолько хорошо знаком с Фернандесом, чтобы предполагать, как он поведет себя в такой ситуации. Кого-то она закаляет, а кто-то, напротив, ломается, теряет себя. Вообще я всегда считал, что Фернандесу больше подходит амплуа флангового хавбека, поскольку он больше тяготеет к атаке и не очень любит быстро отходить назад. А это для защитника – закон.

    Может, поэтому и решил не возвращаться в ЦСКА, где от него могут потребовать строгого выполнения всех своих обязанностей. И рассчитывает, что в «Зените» этого не случится, он окажется в роли свободного художника. Возможно и такое. Как и то, что не последнюю роль здесь сыграла бразильская диаспора, обосновавшаяся в «Зените», – там он будет чувствовать себя как дома. Значит, и болельщики его примут.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2023 10:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 2 августа, 13:39

      Наверно уже все высказались по этому поводу, можно заканчивать беспонтовые дебаты.

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      Рейтинг: +231

      russkiisergei 2 августа, 10:39

      он просто шл@ха

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      Рейтинг: +548

      Айболид > russkiisergei 2 августа, 10:48

      узким геям шл@хи не нужны , они сами как ш....

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