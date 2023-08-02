Романцев высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на переход Марио Фернандеса в «Зенит».

Петербуржцы подписали бразильца в конце июля. Защитник ранее выступал 10 лет за ЦСКА.

– Не кажется ли вам, что Марио Фернандес сделал рискованный шаг, выбрав «Зенит»? Болельщики ЦСКА считают его предателем, да и в Питере общая реакция пока непонятна. Может ли это помешать ему заиграть на прежнем уровне?

– Я не настолько хорошо знаком с Фернандесом, чтобы предполагать, как он поведет себя в такой ситуации. Кого-то она закаляет, а кто-то, напротив, ломается, теряет себя. Вообще я всегда считал, что Фернандесу больше подходит амплуа флангового хавбека, поскольку он больше тяготеет к атаке и не очень любит быстро отходить назад. А это для защитника – закон.

Может, поэтому и решил не возвращаться в ЦСКА, где от него могут потребовать строгого выполнения всех своих обязанностей. И рассчитывает, что в «Зените» этого не случится, он окажется в роли свободного художника. Возможно и такое. Как и то, что не последнюю роль здесь сыграла бразильская диаспора, обосновавшаяся в «Зените», – там он будет чувствовать себя как дома. Значит, и болельщики его примут.