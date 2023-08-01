Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Клаудиньо: «У «Зенита» проблемы после ухода Малкома – готов помочь им с новыми игроками»

Агент Клаудиньо: «У «Зенита» проблемы после ухода Малкома – готов помочь им с новыми игроками»

1 августа 2023, 23:57
2

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался об уходе его клиента Малкома из петербургского клуба.

«У меня есть игроки, которые готовы этим летом переехать в Россию. В РПЛ я помимо «Зенита», работаю ещe с ЦСКА и «Уралом».

У питерцев сейчас кадровые проблемы после ухода Малкома, может, Вендел уйдет. Я всегда готов им помочь с новыми футболистами. Каких игроков готов посоветовать «Зениту»? Не могу назвать имена», – сказал Гарсия.

  • Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

Еще по теме:
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались» 1
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон 2
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ» 5
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1690954926
5 игроков из Бразилии за 100 лямов оптом
Ответить
Давид59
1690958793
Грузи их бочками
Ответить
Главные новости
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
1
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
5
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
3
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
2
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
3
Все новости
Все новости
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
3
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
17
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+