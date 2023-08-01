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    • Агент Клаудиньо: «У «Зенита» проблемы после ухода Малкома – готов помочь им с новыми игроками»

    Агент Клаудиньо: «У «Зенита» проблемы после ухода Малкома – готов помочь им с новыми игроками»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался об уходе его клиента Малкома из петербургского клуба.

    «У меня есть игроки, которые готовы этим летом переехать в Россию. В РПЛ я помимо «Зенита», работаю ещe с ЦСКА и «Уралом».

    У питерцев сейчас кадровые проблемы после ухода Малкома, может, Вендел уйдет. Я всегда готов им помочь с новыми футболистами. Каких игроков готов посоветовать «Зениту»? Не могу назвать имена», – сказал Гарсия.

    • Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: Metaratings

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    01.08.2023 23:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6631

      Давид59 2 августа, 09:46

      Грузи их бочками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 2 августа, 08:42

      5 игроков из Бразилии за 100 лямов оптом

      0
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