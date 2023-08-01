Агент Клаудиньо: «У «Зенита» проблемы после ухода Малкома – готов помочь им с новыми игроками»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался об уходе его клиента Малкома из петербургского клуба.

«У меня есть игроки, которые готовы этим летом переехать в Россию. В РПЛ я помимо «Зенита», работаю ещe с ЦСКА и «Уралом».

У питерцев сейчас кадровые проблемы после ухода Малкома, может, Вендел уйдет. Я всегда готов им помочь с новыми футболистами. Каких игроков готов посоветовать «Зениту»? Не могу назвать имена», – сказал Гарсия.