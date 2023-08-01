Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «У нас товар, у вас купец»: Медведев прокомментировал будущее Вендела в «Зените»

    «У нас товар, у вас купец»: Медведев прокомментировал будущее Вендела в «Зените»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал будущее полузащитника Вендела.

    – А что с Венделом?

    – Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его. У него были личные обстоятельства связанные со смертью двух близких людей.

    Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Он тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать нужен он или нет.

    – Получали ли предложение от «Наполи» по Венделу?

    – Пока нет.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

    Новости по теме
    РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона 10
    Агент Вендела высказался о слухах про лишний вес бразильца 1
    Стали известны планы Вендела: он хочет уйти из «Зенита» зимой 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2023 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 1 августа, 23:30

      Наполи это фейк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1228

      inzek 1 августа, 23:01

      в питере человек это товар))) занятно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1568

      Спартач80 1 августа, 21:03

      Кинут чмырей п.и.де.р.р.с.ких=))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 