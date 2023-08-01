«У нас товар, у вас купец»: Медведев прокомментировал будущее Вендела в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал будущее полузащитника Вендела.

– А что с Венделом?

– Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его. У него были личные обстоятельства связанные со смертью двух близких людей.

Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Он тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать нужен он или нет.

– Получали ли предложение от «Наполи» по Венделу?

– Пока нет.