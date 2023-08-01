«У нас товар, у вас купец»: Медведев прокомментировал будущее Вендела в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал будущее полузащитника Вендела.
– А что с Венделом?
– Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его. У него были личные обстоятельства связанные со смертью двух близких людей.
Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Он тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать нужен он или нет.
– Получали ли предложение от «Наполи» по Венделу?
– Пока нет.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»