Семак прояснил будущее Вендела в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника Вендела.

«У Вендела контракт с «Зенитом». Думаю, заявим его на сезон, если будет готов. Завтра заканчивается трансферное окно в Бразилии. Предложение по нему, которое есть, не совсем устраивает клуб», – сказал Семак.