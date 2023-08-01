Семак прояснил будущее Вендела в «Зените»

неужели дубль светит за такие деньги
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника Вендела.
«У Вендела контракт с «Зенитом». Думаю, заявим его на сезон, если будет готов. Завтра заканчивается трансферное окно в Бразилии. Предложение по нему, которое есть, не совсем устраивает клуб», – сказал Семак.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.