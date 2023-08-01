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    Семак прояснил будущее Вендела в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника Вендела.

    «У Вендела контракт с «Зенитом». Думаю, заявим его на сезон, если будет готов. Завтра заканчивается трансферное окно в Бразилии. Предложение по нему, которое есть, не совсем устраивает клуб», – сказал Семак.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    01.08.2023 19:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 2 августа, 08:46

      неужели дубль светит за такие деньги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1568

      Спартач80 1 августа, 21:05

      Сирожа что-то решает?ахахххааа=))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6631

      Давид59 1 августа, 20:33

      "Предложение по нему не совсем устраивает клуб" звучит комично. Это то же, что на вопрос "беременна ли девушка" ответить "не совсем"

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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 1 августа, 20:08

      Нашли кого спросить, эта терпила ничего не решает в клубе

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      Рейтинг: +350

      odessakmv 1 августа, 20:05

      Зенит-2 существует? туды его загнать за нарушение контракта, чтобы другим бибиз...янам не повадно было

      1
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      Рейтинг: +2439

      ScarlettOgusania 1 августа, 20:01

      ТО закрывается в Бразилии, значит Сельдереичу пора готовиться к "карнавалу")

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