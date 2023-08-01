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  • Зарема: «Каков уровень РПЛ, если игрок вылетевшего «Кадиса» явно выделяется на фоне прочих?»

Зарема: «Каков уровень РПЛ, если игрок вылетевшего «Кадиса» явно выделяется на фоне прочих?»

1 августа 2023, 12:33
8

Зарема Салихова раскритиковала уровень чемпионата России.

«Какой же уровень нашего чемпионата, если игрок из вылетевшего из Примеры «Кадиса» (Тео Бонгонда – прим. «Бомбардира») за два тура явно выделяется на фоне прочих игроков РПЛ без рассказов об адаптации и наигранных связках.

Саудовская Аравия скупает всех звeзд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к своим турнирам и в целом к своей стране, привлечь инвестиции через футбол, увеличить посещаемость на матчи и развить футбольный туризм. Что делает РПЛ – вводит Fan ID на матчи Кубка.

Зачем? Чтобы ещe через пару лет футболисты уже не из Первой, а из Второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» – заявила Салихова.

  • Спартаковцы купили Бонгонда за 7+3 миллиона евро.
  • Он забил в 2 матчах подряд.
  • Всего в активе вингера 2+1 в 3 играх этого сезона.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео Салихова Зарема
Комментарии (8)
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То ли ещё будет
1690882589
Она права 100%.
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Давид59
1690883855
Насчёт вылетевшего Кадиса она не совсем права. Объясняю. Павар явно выделялся на фоне остальных в Баварии. А ведь он пришёл из вылетевшего Штутгарта. И что это говорит об уровне Бундеслиги?
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Artemka444
1690888108
Овце рот зашить!!!
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Alex Flash
1690890932
Там ему играть не с кем было
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paracetamol
1690892492
Я не понял, что, свини в пердив собрались? А если по делу, то гол свой черномазый забил из офсайда!
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Garrincha58
1690895351
выделяется? хаха женщина обоср...ла своих же игрочишек конечно выделяется особенно на фоне игрочишек Спартака
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k611
1691035634
Всё таки здесь надо говорить не о клубе а общем уровне испанской лиги, понятно что РПЛ в разы слабее.
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