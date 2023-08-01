Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Зарема: «Каков уровень РПЛ, если игрок вылетевшего «Кадиса» явно выделяется на фоне прочих?»

    Зарема: «Каков уровень РПЛ, если игрок вылетевшего «Кадиса» явно выделяется на фоне прочих?»

    Зарема Салихова раскритиковала уровень чемпионата России.

    «Какой же уровень нашего чемпионата, если игрок из вылетевшего из Примеры «Кадиса» (Тео Бонгонда – прим. «Бомбардира») за два тура явно выделяется на фоне прочих игроков РПЛ без рассказов об адаптации и наигранных связках.

    Саудовская Аравия скупает всех звeзд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к своим турнирам и в целом к своей стране, привлечь инвестиции через футбол, увеличить посещаемость на матчи и развить футбольный туризм. Что делает РПЛ – вводит Fan ID на матчи Кубка.

    Зачем? Чтобы ещe через пару лет футболисты уже не из Первой, а из Второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» – заявила Салихова.

    • Спартаковцы купили Бонгонда за 7+3 миллиона евро.
    • Он забил в 2 матчах подряд.
    • Всего в активе вингера 2+1 в 3 играх этого сезона.

    Новости по теме
    Зарема прокомментировала дисквалификацию Барриоса на один матч 10
    «Рейтинг составлялся в Лахта-центре?»: Зарема – о списке 33 лучших игроков прошлого сезона 6
    Зарема дала два совета «Зениту» после поражения от «Динамо» 23
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2023 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1125

      k611 3 августа, 07:07

      Всё таки здесь надо говорить не о клубе а общем уровне испанской лиги, понятно что РПЛ в разы слабее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 1 августа, 16:09

      выделяется? хаха женщина обоср...ла своих же игрочишек конечно выделяется особенно на фоне игрочишек Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18902

      paracetamol 1 августа, 15:21

      Я не понял, что, свини в пердив собрались? А если по делу, то гол свой черномазый забил из офсайда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1173

      Alex Flash 1 августа, 14:55

      Там ему играть не с кем было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1959

      Artemka444 1 августа, 14:08

      Овце рот зашить!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6631

      Давид59 1 августа, 12:57

      Насчёт вылетевшего Кадиса она не совсем права. Объясняю. Павар явно выделялся на фоне остальных в Баварии. А ведь он пришёл из вылетевшего Штутгарта. И что это говорит об уровне Бундеслиги?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      shikari__ > Давид59 1 августа, 13:11

      согласен, цитаты великих просто, тут далеко ходить даже не нужно, по ее логике Серия А вообще "дно дна", если Кварацхелия из вылетевшего "Рубина" и в последующем доигравший пол сезона в Грузии, не то чтобы выделялся на фоне прочих игроков в Италии, а на голову выше был.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3522

      ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 12:56

      Он выделяется только на фоне срамтаковских лузеров и футбольных аутсайдеров. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      То ли ещё будет 1 августа, 12:36

      Она права 100%.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 