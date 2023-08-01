Зарема: «Каков уровень РПЛ, если игрок вылетевшего «Кадиса» явно выделяется на фоне прочих?»

Зарема Салихова раскритиковала уровень чемпионата России.
«Какой же уровень нашего чемпионата, если игрок из вылетевшего из Примеры «Кадиса» (Тео Бонгонда – прим. «Бомбардира») за два тура явно выделяется на фоне прочих игроков РПЛ без рассказов об адаптации и наигранных связках.
Саудовская Аравия скупает всех звeзд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к своим турнирам и в целом к своей стране, привлечь инвестиции через футбол, увеличить посещаемость на матчи и развить футбольный туризм. Что делает РПЛ – вводит Fan ID на матчи Кубка.
Зачем? Чтобы ещe через пару лет футболисты уже не из Первой, а из Второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» – заявила Салихова.
- Спартаковцы купили Бонгонда за 7+3 миллиона евро.
- Он забил в 2 матчах подряд.
- Всего в активе вингера 2+1 в 3 играх этого сезона.
Источник: Metaratings