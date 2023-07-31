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    Новый клуб Малкома предложил огромную зарплату Осимхену

    «Аль-Хиляль» работает над переходом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

    Саудовский клуб готов заплатить за форварда 140 миллионов евро. Неаполитанцы требуют за него не менее 150 миллионов.

    Самому нигерийцу предложили контракт с зарплатой 1 миллион фунтов в неделю (60,8 млн евро в год).

    • В прошлом сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
    • Его контракт с «Наполи» действует до 2025 года.
    • Рыночная стоимость игорока – 120 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3425

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Арабы идут по китайскому сценарию, заваливая баблом футболистов. Это не надолго. Через пару лет им надоест выбрасывать миллиарды.Гыгыгы

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      Рейтинг: +2011

      Romio-xxx 1 час назад

      Мля...мир свихнулся,скоро в Европе играть будет некому))))

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      Рейтинг: +2035

      Fialet > Romio-xxx 1 час назад

      Вот и хорошо, пусть гейропа с УЕФой обосрутся. А Россия пойдёт в Азию.
      Хотя верится с трудом. Наши правители один хер под глобалистами ходят.

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