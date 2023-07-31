Новый клуб Малкома предложил огромную зарплату Осимхену

Арабы идут по китайскому сценарию, заваливая баблом футболистов. Это не надолго. Через пару лет им надоест выбрасывать миллиарды.Гыгыгы
«Аль-Хиляль» работает над переходом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
Саудовский клуб готов заплатить за форварда 140 миллионов евро. Неаполитанцы требуют за него не менее 150 миллионов.
Самому нигерийцу предложили контракт с зарплатой 1 миллион фунтов в неделю (60,8 млн евро в год).
- В прошлом сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
- Его контракт с «Наполи» действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость игорока – 120 миллионов евро.