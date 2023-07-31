Новый клуб Малкома предложил огромную зарплату Осимхену

«Аль-Хиляль» работает над переходом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Саудовский клуб готов заплатить за форварда 140 миллионов евро. Неаполитанцы требуют за него не менее 150 миллионов.

Самому нигерийцу предложили контракт с зарплатой 1 миллион фунтов в неделю (60,8 млн евро в год).