«Спартак» – «Балтика»: стартовые составы на 2-й тур РПЛ

«Спартак» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве
- Начало матча – в 19:30 мск.
Спартак: Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.
Балтика: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Маляров, Фернандес, Казаев, Пряхин, Галоян, Мусаев, Гузина.
Где смотреть матч Спартак – Балтика
Прогноз на матч Спартак – Балтика
Победа «Спартака» оценивается в 1.44. Успейте использовать бонус в 17000₽ и сделать ставку без риска!
Источник: «Бомбардир»