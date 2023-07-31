«Зенит» отклонил улучшенное предложение «Фламенго» по Венделу

курить марихуану в России - прослывёшь торчком, а в Бразилии это обыденность...) и зачем бом.жам Вендел, ни себе, ни людям... хотя потеря существенная, пожалуй, самый важный ключевой игрок в центре поля, но в РПЛ он уже играть не будет, поскольку не хочет... все равно придется продавать, хоть в летнее ТО, хоть в зимнее, только дешевле...
«Фламенго» не оставляет попыток купить полузащитника «Зенита» Вендела.
Бразильский клуб увеличил предложение по трансферу игрока с 12 до 15 миллионов евро.
Чемпион РПЛ ответил отказом и требует еще больше денег за хавбека.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.