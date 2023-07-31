«Зенит» отклонил улучшенное предложение «Фламенго» по Венделу

«Фламенго» не оставляет попыток купить полузащитника «Зенита» Вендела.

Бразильский клуб увеличил предложение по трансферу игрока с 12 до 15 миллионов евро.

Чемпион РПЛ ответил отказом и требует еще больше денег за хавбека.