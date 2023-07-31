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    • «Зенит» отклонил улучшенное предложение «Фламенго» по Венделу

    «Зенит» отклонил улучшенное предложение «Фламенго» по Венделу

    «Фламенго» не оставляет попыток купить полузащитника «Зенита» Вендела.

    Бразильский клуб увеличил предложение по трансферу игрока с 12 до 15 миллионов евро.

    Чемпион РПЛ ответил отказом и требует еще больше денег за хавбека.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30394

      JTherry 11 минут назад

      курить марихуану в России - прослывёшь торчком, а в Бразилии это обыденность...) и зачем бом.жам Вендел, ни себе, ни людям... хотя потеря существенная, пожалуй, самый важный ключевой игрок в центре поля, но в РПЛ он уже играть не будет, поскольку не хочет... все равно придется продавать, хоть в летнее ТО, хоть в зимнее, только дешевле...

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      Рейтинг: +5253

      neveldomha 27 минут назад

      Придется отпахать сезон, чтобы в следующем году уйти к арабам.

      0
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      Рейтинг: +1262

      ВасяК 29 минут назад

      Ну если игрок не хочет играть за вашу команду,отпустили бы!!!Толку от него уже нет!!!

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      Рейтинг: +5813

      Питерский князь 58 минут назад

      *******, не меньше 30 лямов!

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      Рейтинг: +6589

      Давид59 1 час назад

      Вендел может вполне доплатить недостающие 5 лимонов. Если очень хочет.

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