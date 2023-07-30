Горячий первый тайм в матче «Ахмата» и ЦСКА: 4 гола, 4 пенальти, 2 удаления. Но особенное внимание заслужил один момент с очень спорным решением Владислава Безбородова. Хронология такая:

• В конце первого тайма Милан Гайич фолит в собственной штрафной и получает желтую карточку. Арбитр Безбородов назначил пенальти.

• Безбородов дал свисток на исполнение удара, который Игорь Акинфеев парировал.

• Следующее действие судьи Безбородова – он отменяет пенальти, идет смотреть повтор, меняет желтую карточку Гайича на красную и просит «Ахмат» перебить пенальти.

• Конате не промахивается с точки – при этом он сменил Олейникова.

Вот видео этого экшна:

Телеграм-канал «Первый спорт» написал: «Судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти и, соответственно, игра была возобновлена: протокол предусматривает подобные исключения только в случае ошибочной идентификации игрока, нарушившего правила, или при нарушении, которое связанно с агрессивным поведением – плевком, укусом и так далее».

Исключение из этого эпизода могло бы быть – если бы Безбородов показывал игрокам, что нужно подождать решения по видеоповтору. Телеграм-канал «Матч Премьер» показал стоп-кадр, на котором Безбородов давал сигнал к исполнению удара:

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал этот эпизод в своем телеграм-канале: «Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол VAR. Катастрофа. Убийство. БЕСПРЕДЕЛ».

А вот слова комментатора Романа Нагучева, который работает на этом матче: «Я не понимаю, как был устроен последний пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА. От начала и до конца. Это тот случай, когда судьи должны выйти после игры и прям объяснить, что именно произошло. Подробно. С правилами. Потому что без объяснений это какой-то странный сюр».

Судья Игорь Федотов разобрал этот эпизод так: «Был правильно назначен 11-метровый удар, Владислав Безбородов показал желтую карточку игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки. Пока Безбородов расставлял игроков, Сергей Иванов, который работал на VAR и Антон Кобзев AVAR, не должны были давать Безбородову возобновлять игру, т.е. не должны были разрешать бить пенальти. Но свисток прозвучал, пенальти пробили, игра возобновилась. После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору на непоказанную красную карточку. Судьи не имел права так делать. Виноваты в этой ситуации все».

Кстати, Безбородов c начала прошлого сезона назначил 17 пенальти в РПЛ и считается лидером по этому показателю. Это не 8 больше, чем у его преследователя (Яна Бобровского).

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press