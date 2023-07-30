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  • Скандал в Грозном. Безбородов отменил отбитый Акинфеевым пенальти, посмотрел повтор и назначил новый

Скандал в Грозном. Безбородов отменил отбитый Акинфеевым пенальти, посмотрел повтор и назначил новый

30 июля 2023, 23:50
44

Горячий первый тайм в матче «Ахмата» и ЦСКА: 4 гола, 4 пенальти, 2 удаления. Но особенное внимание заслужил один момент с очень спорным решением Владислава Безбородова. Хронология такая:

• В конце первого тайма Милан Гайич фолит в собственной штрафной и получает желтую карточку. Арбитр Безбородов назначил пенальти.

• Безбородов дал свисток на исполнение удара, который Игорь Акинфеев парировал.

• Следующее действие судьи Безбородова – он отменяет пенальти, идет смотреть повтор, меняет желтую карточку Гайича на красную и просит «Ахмат» перебить пенальти.

• Конате не промахивается с точки – при этом он сменил Олейникова.

Вот видео этого экшна:

Телеграм-канал «Первый спорт» написал: «Судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти и, соответственно, игра была возобновлена: протокол предусматривает подобные исключения только в случае ошибочной идентификации игрока, нарушившего правила, или при нарушении, которое связанно с агрессивным поведением – плевком, укусом и так далее».

Исключение из этого эпизода могло бы быть – если бы Безбородов показывал игрокам, что нужно подождать решения по видеоповтору. Телеграм-канал «Матч Премьер» показал стоп-кадр, на котором Безбородов давал сигнал к исполнению удара:

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал этот эпизод в своем телеграм-канале: «Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол VAR. Катастрофа. Убийство. БЕСПРЕДЕЛ».

А вот слова комментатора Романа Нагучева, который работает на этом матче: «Я не понимаю, как был устроен последний пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА. От начала и до конца. Это тот случай, когда судьи должны выйти после игры и прям объяснить, что именно произошло. Подробно. С правилами. Потому что без объяснений это какой-то странный сюр».

Судья Игорь Федотов разобрал этот эпизод так: «Был правильно назначен 11-метровый удар, Владислав Безбородов показал желтую карточку игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки. Пока Безбородов расставлял игроков, Сергей Иванов, который работал на VAR и Антон Кобзев AVAR, не должны были давать Безбородову возобновлять игру, т.е. не должны были разрешать бить пенальти. Но свисток прозвучал, пенальти пробили, игра возобновилась. После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору на непоказанную красную карточку. Судьи не имел права так делать. Виноваты в этой ситуации все».

Кстати, Безбородов c начала прошлого сезона назначил 17 пенальти в РПЛ и считается лидером по этому показателю. Это не 8 больше, чем у его преследователя (Яна Бобровского).

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Видео: Обзор матча «Ахмат» – ЦСКА

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Ахмат Акинфеев Игорь Безбородов Владислав
Комментарии (44)
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MaxRnD
1690743223
Но, если очень страшно, то можно
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Snek
1690743359
Пора бы уже превыкнуть. Это судейство РПЛ, бессмысленное и беспощадное.
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oyabun
1690744370
Сколько не смотрел повтор так и не понял за что красная, если там даже и на жёлтую не тянуло? Скорее симуляция со стороны игрока Ахмата. И этот арбитр считается у нас лучшим?! Что ж тогда про других говорить?
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Gwynbleidd
1690744527
Ну так газовый чемпионат, зенит буксует и похоже у хозяев начали сдавать нервы, особенно после суперкубка проигранного по игре, вот и решили убивать явного конкурента, который 1 на 1 зенит обыгрывает...
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Вомбат
1690744717
Надеюсь, Безбородов больше судить не будет.
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avera
1690745217
Пора на пенсию.
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АЛЕКС 58
1690745375
С каждым годом футбол становится не любимой игрой,а беспределом.
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Persona_non_Grata
1690747875
При всём моем негативе к ЦСКА и Акинфееву ( как человеку, но не по профессиональным качествам ) - красной там и близко не было, да и пенальти то ОЧЕНЬ сомнительный, ну а уж перебивка - это просто БЕСПРЕДЕЛ !!! (((
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BRO_football
1690750145
Премия идиот тура достаётся Безбородову! Поздравляем! Гнать такого ссаными тряпками! Куда смотрит новый глава судейского комитета?
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gennadiy
1690786264
А судья был пьян что ли?
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