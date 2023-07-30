Широков: «Я частично легенда «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков причисляет себя к легендам клуба.

«Можно ли назвать Малкома легендой «Зенита»? Это перебор. Легенды – российские ребята: Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев. Может, частично Широков. Но не Малком», – считает Широков.