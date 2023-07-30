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    Широков: «Я частично легенда «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков причисляет себя к легендам клуба.

    «Можно ли назвать Малкома легендой «Зенита»? Это перебор. Легенды – российские ребята: Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев. Может, частично Широков. Но не Малком», – считает Широков.

    • Малком продан в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
    • Широков брал с «Зенитом» Кубок УЕФА.
    • Сейчас он занимает руководящий пост в «Леон Сатурне».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11454

      knikos 46 минут назад

      Конечно легенда Зенита ! Очень многие достижения в период игры Романа в Зените , связаны с его блестящей игрой ! До сих пор нет в РПЛ достойного ему придумщика на поле и распасовщика , я о российских игроках . Ну а дошёл он до драк только после того , как поиграл в ДРУГИХ командах !

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      Рейтинг: +21096

      Cleaner 1 час назад

      Широков, ты пинал ногами лежащего на газоне судью. Ты угрожал расправой тренерам детской команды. Ты НЕДОРАЗУМЕНИЕ, а не легенда.

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      Рейтинг: +11454

      knikos > Cleaner 51 минуту назад

      Он это делал после того , как поиграл в других командах ! В Зените он такого себе не позволял ! В РПЛ до сих пор нет такого распасовщика , как Роман !

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      Рейтинг: +9868

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Конечно легенда !
      Образец мерзости !
      Ты-позор Зенита !

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      Рейтинг: +5555

      fakeid > САДЫЧОК 1 час назад

      ты позор по жизни, вместе со своим дцп-братом парацетамолом.

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