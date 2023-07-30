Широков: «Я частично легенда «Зенита»

Конечно легенда Зенита ! Очень многие достижения в период игры Романа в Зените , связаны с его блестящей игрой ! До сих пор нет в РПЛ достойного ему придумщика на поле и распасовщика , я о российских игроках . Ну а дошёл он до драк только после того , как поиграл в ДРУГИХ командах !
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков причисляет себя к легендам клуба.
«Можно ли назвать Малкома легендой «Зенита»? Это перебор. Легенды – российские ребята: Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев. Может, частично Широков. Но не Малком», – считает Широков.
- Малком продан в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
- Широков брал с «Зенитом» Кубок УЕФА.
- Сейчас он занимает руководящий пост в «Леон Сатурне».
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