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    • Семак прокомментировал свое удаление после матча с «Ростовом»

    Семак прокомментировал свое удаление после матча с «Ростовом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своем удалении после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

    «Я подошел к судье и спросил – видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      Петр C. 22 минуты назад

      сосать ты будешь вместе со своим гей недоклубом

      1
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      Рейтинг: +4498

      Ziklop 34 минуты назад

      судья вар что не подсказал? или .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4442

      Иван Петров 1986 36 минут назад

      Совсем судьи распоясались. Самого СЕМАКА не уважают.

      2
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