Семак прокомментировал свое удаление после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своем удалении после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Я подошел к судье и спросил – видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – сказал Семак.