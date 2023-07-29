Семак прокомментировал свое удаление после матча с «Ростовом»

сосать ты будешь вместе со своим гей недоклубом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своем удалении после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
«Я подошел к судье и спросил – видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – сказал Семак.
- Семак пропустит игру следующего тура против «Динамо».
- «Ростов» сравнял счет на 94-й минуте благодаря пенальти.
- Матч в поле судил Евгений Кукуляк.