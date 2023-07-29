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    • Семак получил красную после финального свистка в матче с «Ростовом»

    Семак получил красную после финального свистка в матче с «Ростовом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку по окончании матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Он пошел спорить с судьями.

    Семак пропустит игру следующего тура против «Динамо».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +11726

      alex1951 14 минут назад

      Добрый всем вечер... Как человек нейтральный ,выскажу свое мнение....
      Не по игре...а про обстановку царящую в росфутболе....
      Мы слышим Зенит -Зенит...ОК....
      Но ,если по чесноку ,то все болелы ,чьи команды входят в Премьер-Лигу ....Зенит давно осточертел!..... Этим много сказано....Ждем нового Чемпиона!

      2
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      Рейтинг: +947

      Аvеngеr > alex1951 9 минут назад

      ДИНАМО. После 3:1, 3:3. А лучше Балтику, она к ЕС ближе...

      0
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      Рейтинг: +23567

      Persona_non_Grata > alex1951 2 минуты назад

      Да много чего нового ждем ..., а пока только возврат к давно забытому, а видимо зря ... (((

      0
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      Рейтинг: +23567

      Persona_non_Grata > alex1951 2 минуты назад

      Да много чего нового ждем ..., а пока только возврат к давно забытому, а видимо зря ... (((

      0
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      Рейтинг: +23567

      Persona_non_Grata > alex1951 2 минуты назад

      Да много чего нового ждем ..., а пока только возврат к давно забытому, а видимо зря ... (((

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      Рейтинг: +264

      odessakmv 19 минут назад

      очень годный игрок Семак и неплохо начавший тренер, перейдя в Зенит, все ниже и ниже

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      Рейтинг: +9030

      GoLenaStop 39 минут назад

      семак- дупак
      Единоличное преобладание в футболе команды сталинец-зенит закончилось!

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      Рейтинг: +4393

      ziborock 40 минут назад

      10 защитников, 4 вратаря в составе, Cемак наигрывает схему "автобус", но пока у Сельдереича не получается, но зато морковку после игры дали!)

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      Рейтинг: +12924

      Вомбат 45 минут назад

      Конечно, пенальти был, но на ногу лежащему Клаудиньо Миронов наступил явно умышленно и умышленно рванул стопу носле наступа. Пытался сломать. Судья этот момент очевидно не заметил, не думаю, что он помогал Ростову. Ничья по игре. Зенит был лучше в первом тайме, Ростов во втором. Семак был худшим в обоих таймах (Ерохин, замена Бакаева на Мостового), но особенно плох в конце, когда дал команду "все назад" и выпустил 2 дополнительных защитников.

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      Рейтинг: +2382

      ScarlettOgusania 51 минуту назад

      Сирожа матом Кукуляху обложил, но матом надо было Мостовому мозги вправлять за неосторожную игру в штрафной

      0
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      Рейтинг: +713

      eugen-han > ScarlettOgusania 26 минут назад

      Серёжа матом не ругается.
      Семак задал вопрос, а судья сказал, что он не прав и влепил красную по регламенту. Тк что всё по делу.

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      Рейтинг: +18764

      paracetamol 56 минут назад

      Подсунули судьишку, который 2 года не судил, и он выполнил целевую установку. А чё ему еще оставалось делать?

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      Рейтинг: +2504

      docndoc 1 час назад

      Видимо шибко сильно спорил... чего уже после свистка доказывать...

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      Рейтинг: +2368

      kvm 1 час назад

      истеричка...

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      Рейтинг: +4442

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Очень рассердился, что судьи плохо судили.

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      Рейтинг: +3469

      шахта Заполярная > Иван Петров 1986 51 минуту назад

      И не помогали бледным

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