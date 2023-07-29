Семак получил красную после финального свистка в матче с «Ростовом»

Добрый всем вечер... Как человек нейтральный ,выскажу свое мнение....
Не по игре...а про обстановку царящую в росфутболе....
Мы слышим Зенит -Зенит...ОК....
Но ,если по чесноку ,то все болелы ,чьи команды входят в Премьер-Лигу ....Зенит давно осточертел!..... Этим много сказано....Ждем нового Чемпиона!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку по окончании матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Он пошел спорить с судьями.
Семак пропустит игру следующего тура против «Динамо».
- «Ростов» сравнял счет на 94-й минуте благодаря пенальти.
- Матч в поле судил Евгений Кукуляк.
- Обе команды лидируют в РПЛ.