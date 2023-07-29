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    Мостовой назвал лучшего легионера в истории РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выделил лучшего легионера в истории чемпионата России.

    «Лучший легионер в истории РПЛ? Я думаю, что это Халк, лично для меня это так. Понятно, что со мной могут поспорить, но это непростой вопрос, конечно. Много ярких ребят играли у нас, но Халк – самый яркий из всех.

    Малком? Ну, наверное, нет. В топ-5 он точно войдет. В прошлом сезоне Малком был на невероятном уровне, но этого мало. Если бы он остался еще на год, то можно было лучшим считать его», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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