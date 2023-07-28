Коваленко ответил, есть ли у Марио Фернандеса лишний вес

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о физической форме своего одноклубника Марио Фернандеса.
«Смотрел ли я на живот Марио? Нет. Он в хорошей форме. Но не хватает игрового тонуса.
Ведь сыграл четыре-пять матчей в этом году, но с весом точно проблем нет. Набирает игровой тонус.
Думаю, через пару недель будет в порядке», – заявил Коваленко.
- Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».
- В клубе утверждают, что вес новичка – 85,25 кг.
- Во вторник натурализованный бразилец дебютировал за новую команду.
Источник: «Чемпионат»