Коваленко ответил, есть ли у Марио Фернандеса лишний вес

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о физической форме своего одноклубника Марио Фернандеса.

«Смотрел ли я на живот Марио? Нет. Он в хорошей форме. Но не хватает игрового тонуса.

Ведь сыграл четыре-пять матчей в этом году, но с весом точно проблем нет. Набирает игровой тонус.

Думаю, через пару недель будет в порядке», – заявил Коваленко.