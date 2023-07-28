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    Коваленко ответил, есть ли у Марио Фернандеса лишний вес

    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о физической форме своего одноклубника Марио Фернандеса.

    «Смотрел ли я на живот Марио? Нет. Он в хорошей форме. Но не хватает игрового тонуса.

    Ведь сыграл четыре-пять матчей в этом году, но с весом точно проблем нет. Набирает игровой тонус.

    Думаю, через пару недель будет в порядке», – заявил Коваленко.

    • Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».
    • В клубе утверждают, что вес новичка – 85,25 кг.
    • Во вторник натурализованный бразилец дебютировал за новую команду.

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    Источник: «Чемпионат»

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