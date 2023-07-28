Лаутаро: «Я разочарован поведением Лукаку»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о том, что Ромелу Лукаку начал переговоры с «Ювентусом», несмотря на желание миланского клуба сохранить его.

«Я был разочарован. В те хаотичные дни я пытался дозвониться до него, но он так и не ответил.

После стольких лет совместной игры, после всего, через что мы прошли вместе... Я разочарован, это правда.

Тем не менее, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего. Хоть и не ожидал от него такого поведения», – заявил Лаутаро.