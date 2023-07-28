Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лаутаро: «Я разочарован поведением Лукаку»

    Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о том, что Ромелу Лукаку начал переговоры с «Ювентусом», несмотря на желание миланского клуба сохранить его.

    «Я был разочарован. В те хаотичные дни я пытался дозвониться до него, но он так и не ответил.

    После стольких лет совместной игры, после всего, через что мы прошли вместе... Я разочарован, это правда.

    Тем не менее, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего. Хоть и не ожидал от него такого поведения», – заявил Лаутаро.

    • Лукаку выступал за миланский клуб с 2019 по 2021 год, а также в сезоне-2022/23 на правах аренды.
    • Его трансфер принадлежит «Челси».
    • Сообщалось, что зарплата бельгийца в «Ювентусе» составит 8 миллионов евро в год.

    Новости по теме
    «Интер» картинкой в стиле «Барби» сообщил о назначении нового капитана
    Игроку «Интера» предложили 60 миллионов в год в Саудовской Аравии 2
    «Челси» определился с главным кандидатом на позицию форварда 1
    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 