Лаутаро: «Я разочарован поведением Лукаку»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о том, что Ромелу Лукаку начал переговоры с «Ювентусом», несмотря на желание миланского клуба сохранить его.
«Я был разочарован. В те хаотичные дни я пытался дозвониться до него, но он так и не ответил.
После стольких лет совместной игры, после всего, через что мы прошли вместе... Я разочарован, это правда.
Тем не менее, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего. Хоть и не ожидал от него такого поведения», – заявил Лаутаро.
- Лукаку выступал за миланский клуб с 2019 по 2021 год, а также в сезоне-2022/23 на правах аренды.
- Его трансфер принадлежит «Челси».
- Сообщалось, что зарплата бельгийца в «Ювентусе» составит 8 миллионов евро в год.
Источник: La Gazzetta dello Sport